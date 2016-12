Skamroser «Skam» i Sverige: – Største siden Ibsen

Først skjelte han ut Northug og Johaug. Nå hyller den svenske kommentatoren Lasse Anrell norsk TV og musikk.

I sin årlige kåring av årets beste filmer, programmer og musikk i avisen Nye Wermlands-Tidningen, utroper han «Skam» som vinneren av årets TV-serie.

«Ingen annen dramaserie fungerer like bra – både for fjortiser og eldre herrer», skriver den tidligere Aftonbladet-kommentatoren julaften om serien som også har tatt svenskene med storm.

Anrell er mannen bak begrepet «Nollthug» og stjal tidligere i år overskrifter her til lands etter at han kalte Therese Johaug en jukser og videre hvordan han regner den norske bruken av astmamedisin som «statsdoping».

På julaften har pipen åpenbart fått en annen lyd og nå går han svært langt i å hylle den populære NRK-serien, som han omtaler som en «nynorsk Grease og West Side Story». Serieskaper og manusforfatter Julie Andems arbeid med serien blir omtalt som «skitbra».

«Hun er søren meg den største norske dramatiker siden – og her får Jon Fosse unnskylde meg – Ibsen», skriver svensken.

Spådde «Nollthug»-fiasko i VM - tok feil: – Unnskyld, Northug!

– Beste siden Liv Ullmann

Josefine Pettersen, som spiller Noora i serien, blir beskrevet som «den beste norske skuespilleren siden Liv Ullmann».

VGs film- og TV-anmelder Ingvill Dybfest Dahl synes Anrell drar den vel langt når han sammenligner Pettersen med skuespillerikonet Ullmann, men mener hyllesten av Andem er fortjent.

– «Skam» har fått ekstremt mye og fortjent oppmerksomhet det siste året, uten at vi har dratt frem Julie Andem slik vi gjerne ellers er raske til å hylle en Per Olav Sørensen eller Erik Skjoldbjærg, sier Dybfest Dahl.

«Skam»-Josefine om sin nye deltidsjobb: – Jeg jobber som telefonselger

Hun ser ingen problemer med at svenske Anrell i det ene øyeblikket raser mot norske langrennsstjerner, før han i det andre hyller god norsk TV-underholdning. Hun legger til at det er typisk norsk å nedvurdere film- og TV-kunst laget for barn og ungdom.

– Andem har opplagt det til felles med Ibsen at hun er god på å treffe og beskrive vår tidsånd.

Svensk kommentator: «Skam»-William er en potensiell voldtektsmann

Hyller norsk musikk

Det Anrell er mest fornøyd med er imidlertid det man finner lite av i «Skam»:

«Og det beste av alt med «Skam»; her finnes det ikke noe langrenn», skriver kommentatoren.

Sett denne? «Skam»-stjernene snikfotografert og oppsøkt hjemme

Bergensguttene Kygo og Alan Walker får også skryt i musikkategorien. Sistnevnte går helt til topps i Anrells kåring av beste musikk og årets låt.

«Norske Alan Walker voldtok 2016 med sin «Faded» og landsmannen Kygo ble så stor at han til og med ble et spørsmål i «På Spåret» (populært spørreprogram på SVT)», skriver svensken.