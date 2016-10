«Skam»-William: – Ble fridd til av en 49 år gammel dame

NYDALEN (VG) Thomas Hayes (19) forteller at han fikk et fire sider langt håndskrevet brev fra en kvinne som er 30 år eldre enn ham.

Torsdag var Thomas Hayes i studio hos Thomas Numme og Harald Rønneberg i forbindelse med innspillingen av fredagens «Senkveld»-episode.

Der fortalte han om hva som skjedde da en 49 år gammel kvinne fridde til ham.

– Men det ble ikke noe av, legger han til med spøkefullt smil.

– Jeg er ikke sammen med noen nå. Har vært, men det skar seg. Hadde ikke tid til det. Det er litt vanskelig i min situasjon. Er man ute etter William, er man ute etter Thomas? Det er ikke like lett, forklarer han.

Hayes legger ikke skjul på at det ikke alltid har vært lett med damer det siste året.

– Jeg satt med noen venner på et utested i «Skam»s første fase. Ting Noen skriker William – da er det en jente som hopper opp på meg og dunker hodet mitt inn i veggen, forteller Hayes.

Uheldig russetreff



Han hadde også noen skjellsettende opplevelser under russetreffet på Lillehammer i våres:

– Noen begynte få rive og dra i meg, ville lure meg til forskjellige ting. Det var ikke moro, sier han.

Lenge ga han ikke intervjuer i det hele tatt. Men etter at Thomas Hayes (19) bedre kjent som hele Norges William sluttet i «Skam», har han lettet litt mer på sløret.

– Det er veldig merkelig å gå fra å være en person som er ukjent, til at nesten uansett hvor du går er det noen som vet hvem du er. Jeg føler det tar litt energi, i hvert fall i starten, sa Thomas til VG i august.

Ny sjanger

Onsdag ble det kjent at han går fra «Skam» til krim. Nå skal han spille i TV 3s krimsatsing «Elven», hvor han skal portrettere en ung soldat i etterretningsbataljonen i Nord-Norge

– Karakteren jeg skal spille er en fyr som jeg syns virker interessant å leke med, skrev Hayes i en e-post til VG.

Han har aldri vært i Nord-Norge før – og la ikke skjul på at han gleder seg til å oppleve den delen av Norge.

– Jeg er forberedt på at det blir surt og kald, og jeg er ikke akkurat noen Lars Monsen. Jeg er klar med nye ullsokker, longs og tykk genser, slo han fast overfor VG.

Gjennom de to første sesongene ble ungdomsserien «Skam» omfavnet av alle aldersgrupper, og er NRKs mest sette TV-serie på nett gjennom tidene. Men da det var klart for en tredje sesong nå høst ble det kjent at Thomas Hayes, en av seriens mest populære og omdiskuterte karakterer takket for seg.

– Jeg følte egentlig at tiden var inne nå for at jeg burde slutte, så jeg kan jeg gå over til andre prosjekter, finne noe nytt å bryne meg på som gjør at jeg får mer erfaring og utvikler meg som skuespiller, sa han til VG tidligere i høst.

Sesong tre var planlagt med Thomas Hayes om bord. – Vi hadde et ønske om å ha med Thomas i sesong tre, og han fikk forelagt en kontrakt. Han ville dessverre ikke være med videre, og det må vi bare forholde oss til, sa Håkon Moslet, redaksjonssjef for «Skam» til VG.