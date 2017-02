«Skam»-Vildes nye Instagram-prosjekt tar av

Nesten 160.000 jenter har allerede engasjert seg i et nytt Instagram-prosjekt som skuespilleren Ulrikke Falch presenterte under emneknaggen #prettyprincess tirsdag kveld.

– Jeg er en #prettyprincess fordi jeg er morsom og sterk, skriver Ulrikke Falch, som spiller Vilde i TV-serien Skam.

– Hva med deg?, spør hun i innlegget der hun oppfordrer jenter over hele verden til å ta del i det nye prosjektet hennes:

– Jeg vil at du skal behandle deg selv bra og engasjere deg i saker som betyr noe for deg. Legg ut et bilde av deg selv med emneknaggen #prettyprincess og fortell meg hva det betyr for deg å være en jente, skriver den unge skuespilleren:

Les også: Ulrikke Falch innrømmer å ha «stalket» Thomas Hayes

– Vi definerer hva det betyr å være pen. Ingen andre!, legger hun til.

Knapt en time etter at Falch delte innlegget hadde nesten 160.000 jenter fra mange forskjellige land engasjert seg i det feministiske prosjektet.

#Girlpower



I innleggene som strømmer inn på Instagram er det stort sett snakk om at jentene føler seg sterke, selvsikre, engasjerte og pene. Jentene som deler sine erfaringer er fra mange forskjellige land og kommentarene er på ulike språk:

– Jeg er #prettyprincess fordi jeg elsker meg selv, skriver blant annet en jente fra Polen.

– Jeg liker meg selv fordi jeg ikke kommer til å gi opp kampen om å kjempe for våre rettigheter i USA de neste fire årene, skriver en annen jente fra USA.



Les også: «Skam» slår alle rekorder i Sverige

I noen av tekstene er det også lagt til andre emneknagger som oppfordrer damer over hele verden til å stå sammen. En jente under navnet Motiszon skriver for eksempel at hun liker seg selv for den hun er og det hun har oppnådd i livet – og legger til emneknaggen #girlpower.

Andre skriver samtidig om hvordan de har klart å komme seg gjennom vanskelige perioder i livet:

– Jeg er #prettyprincess fordi jeg har klart å kvitte meg med spiseforstyrrelser og nå har jeg mer troen på meg selv, skriver en av de ungene damene.

VGTV: Slik er «Skam»-skuespillerne privat

– Glad i Chicken Nuggets



Det er derimot ikke alle som er like opptatt av politikk og vanskelige spørsmål i livet:

Elliehawkins5 – en annen jente som har latt seg engasjere i Falchs nye prosjekt er mest opptatt av mat og hva det betyr for henne:

– Jeg er en #prettyprincess fordi jeg elsker chicken nuggets, skriver hun.

På Falchs Instagram-profil ruller det også inn kommentarer med positive tilbakemeldinger i forbindelse med prosjektet. Innlegget ble likt av over 70.000 mennesker, bare tre timer etter at det ble lagt ut.