«Skam»-Tarjei: –Det har vært spektakulært

BERGEN (VG) Tarjei Sandvik Moe og Henrik Holm ankom Gullrutens røde løper sammen. Å spille kjærester mener de har gitt dem god kjemi.

17-årige Tarjei Sandvik Moe hadde hovedrollen i sesong 3 av «Skam» og er belønnet med en Gullruten-nominasjon for innsatsen som Isak.

Fredag kveld kom Moe sammen med medspiller Henrik Holm, og møtte stor pågang fra både presse og fans.

– Hvordan har det siste året vært?

– Det har vært spektakulært. Veldig overraskende og veldig mye bedre enn jeg trodde, sier Moe til VG.

– Siden jeg kom inn i denne sesongen her har det vært mye nytt på én gang. Men jeg føler jeg har kommet godt inn i det og de har tatt meg veldig godt imot, forteller Holm som spiller Even.

EVEN+ISAK: Tarjei Sandvik Moe som Isak og Henrik Holm som Even i «Skam» sesong 3. Foto: , NRK

– Må tåle litt skjeggstubber



De unge skuespillerne spiller kjærester i serien, og sier det har vært veldig koselig.

– Det er morsomt at det har vært en del av jobben å komme og kline, sier Moe.

– Siden vi gjorde det sammen og fikk så god kjemi ble det en koselig ting. Vi ble enige om å hoppe i det, og at det ikke var noe skummelt å kline med en gutt, sier Holm.

– Det er bare litt skjeggstubber, men det får man tåle, følger Moe opp.

Han mener Holm er «verdens mest sjarmerende fyr», og at det derfor ikke var vanskelig å spille forelsket i hans rollefigur.

– Hvordan er Tarjei til å kysse?

– Utrolig dyktig. Jeg skjønner ikke hvor han har lært det, svarer Holm smilende.

FESTKLARE: Henrik Holm og Tarjei Sandvik Moe i Grieghallen. Foto: Tor Erik H Mathiesen , VG

– Slitsomt og overveldende



– Hvordan har det vært å bli kjent som «Skam»-Isak og «Skam»-Even?

– Det har nådd nye høyder, vil jeg si, bemerker Henrik

– Det er mye rart: Det er gøy, det er morsomt, det er slitsomt og det er overveldende, forteller Tarjei.

– Men vi prøver å takle det på best mulig måte, og vi merker at alt det vi får fra fansen er kjærlighet. Så det handler bare om å ta det imot på riktig måte og være mottakelig. For når man har det veldig hektisk og har mye å gjøre, så er man ikke så mottakelig som man gjerne vil være, tillegger Henrik.

– Hva er det villeste dere har opplevd i etterkant av «Skam»?

– Jeg spilte teaterforestilling en måned nå, og da kommer det kinesere og koreanere hver eneste forestilling og gir meg veldig mange rare og morsomme asiatiske gaver. Det er ikke noe jeg hadde trodd skulle skje i løpet av livet mitt, men det er jo gøy! sier en flirende Moe.

– Jeg jobber jo i servicebransjen, så da har det blitt et møtested for fans. Og det er veldig hyggelig faktisk å få møte dem og ikke bare hilse på dem på internett, påpeker Holm.

PÅGANG: Henrik Holm og Tarjei Moe var populære på den røde løperen. Foto: Tor Erik H Mathiesen , VG

Nominert til pris



I kategorien Beste mannlige skuespiller - drama, kniver Moe mot Aksel Hennie og Anders Danielsen Lie fra «Nobel», og Pål Sverre Hagen for «Valkyrien».

– De tre andre nominerte er menn jeg har masse respekt for og jeg inspireres av deres rå roller, så for meg som bare har snublet borti skuespill og gjort mitt beste uten å helt vite hva jeg driver med, føles det absurd, sa Moe til VG da nominasjonene ble kjent.

Fredag kveld gikk han på rød løper i Bergen, en by han ikke har vært i før.

– Jeg forventer eller tror ingenting, da kan man jo bli skuffet. Men det blir gøy å dra til Bergen, siden jeg har aldri vært der før, sa Moe.

Skulle han vinne, spørs det hvor feiringen går. Moe fyller ikke 18 år før 24. mai.