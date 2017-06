«Skam»-stjernene forteller: Dette er våre beste minner

Fire sesonger, utallige poster i sosiale medier og mange heftige diskusjoner senere er «Skam» snart over. Dette er skuespillernes beste minner fra innspillingen.

Fredag kveld var det klart for avslutningsfest for serien «Skam» som har bergtatt flere millioner seere verden over den siste tiden.

Frem til nå har skuespillerne hatt munnkurv for å snakke om «Skam». NRK har gjennom alle sesongene holdt kortene tett til brystet angående serien, og skuespillerne har ikke vært tilgjengelige for pressen mens serien har pågått.

Til en samling i blitsregn hadde NRK fredag kveld bedt inn både skuespillere og produksjonen til en skikkelig «Skam»-fest. I forkant av festen kom skuespillerne på rekke og rad langs den gule løperen.

Sterkt samhold



Der røpet de også sine beste minner overfor VG. Flere av skuespillerne trekker frem det gode samholdet som noe av det som sitter sterkest igjen.



– Jeg tror samholdet som skuespillere og redaksjonen har hatt er det jeg kommer til å huske best. Jeg vet ikke hvordan det er med andre serier, men det forholdet som har vært mellom skuespillere, skribenter, produsenter og redaksjon er helt unik, sier Marlon Valdez Langeland som spilte karakteren Jonas til VG.

Han får støtte fra Ina Svenningdal alias Jente-Chris.



– Samholdet i gruppen har vært veldig sterkt og det tror jeg har vært bra for oss. Jeg kommer til å savne hele gjengen selv om vi sees nå også, sier Svenningdal til VG.



For Josefine Frida Pettersen er det både vemodig og trist at «Skam»-eventyret nå er slutt.



– Det er veldig vanskelig å plukke ut noen spesielle minner, for jeg har opplevd så mye bra gjennom disse to årene. Det er både godt og vondt og alt på en gang, sier hun.

ALT ER LOVE: Tarjei Sandvik Moe og Henrik Holm på den gule løperen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Trist

Henrik Holm forteller til VG at han har kledd seg som Noora fra sesong to med stripete skjorte for anledningen. Han forteller at det blir rart å ikke lenger skulle gå på jobb og spille karakteren Even.



– Jeg har fortsatt lyst til å spille og utvikle karakteren Even videre, og jeg føler meg ikke helt ferdig. Men det har vært en helt fantastisk reise, sier han til VG.



Han sier at han setter stor pris på tillitten han har fått som skuespiller og kunstner.

– Jeg har så mange gode minner fra denne perioden, sier Holm.

JENTEGJENGEN: Ina Svenningdal, Lisa Teige, Ulrikke Flach, Iman Meskini og Josefine Frida Pettersen var på den gule løperen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Gode opplevelser

Ulrikke Falch og Josefine Frida Petteren var også på den røde løperen. De trekker også frem samholdet mellom skuespillerne som noe av det beste med å ha vært med på «Skam».

– Vi har blitt en veldig god gjeng som har fått et veldig sterkt samhold, sier Falch mens hun holder rundt venninnen Josefine Frida Pettersen.

– Det har vært to år med mye læring og mye gøy. Nå føles det både litt trist og litt vemodig, men jeg sitter igjen med utrolig mange gode minner, sier Pettersen.

Også Iman Meskini, kjent som Sana, syns det er vemodig at «Skam» nå er over.



– Dette har vært et helt fantastisk eventyr, avslutter Meskini.

