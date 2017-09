«Skam»-skuespillerne: – Dette gjør rollefigurene om ti år

«Jente-Chris» bor på Gran Canaria og jobber som bartender, mens Eskil har blitt helsesøster på Hartvig Nissen videregående. Dette tror skuespillerne om rollefigurenes fremtid.

Det var på et «Skam»-panel under Nordiske Seriedager arrangert av Aftenposten at flere av skuespillerne, samt produsent Marianne Furevold-Boland, var samlet torsdag kveld.

Mot slutten, etter å ha snakket mye om spesielle øyeblikk fra innspillingen av de fire sesongene, fikk skuespillerne et spørsmål fra salen om hva de ser for seg at rollefigurene deres gjør om fem-ti år.

– Isak begynner å ligge med Vilde i stedet, hevder Ulrikke Falch, som spiller Vilde i serien.

Tarjei Sandvik Moe som spiller Isak, påpeker at han faktisk går på Nissen videregående skole fremdeles, så han tror Isak henger rundt der også- og jobber.

VIKTIGE TEMAER: Venninnene støtter opp om Noora når hun mistenker at hun er utsatt for et overgrep og trues i etterkant. Foto: , NRK

– Jeg går på skolen fortsatt og er fanget med rollefigurene, påpeker han.

– Isak er blitt vaktmester, skyter Falch inn.

Ina Svenningsdal er sikker på hva som skjer med «Jente-Chris»:

– Hun har flyttet til Gran Canaria, slår hun fast og utdyper:

– Hun er bartender der og har møtt en ekte spanjol.

Carl Martin Eggesbø som spiller Eskil har også en formening om hva rollefiguren kan finne på:

– Hadde vært kult om Eskild ble helsesøster på Nissen. Jeg tror han hadde gjort en god jobb som helsebror. Han har nok vær praktikant noen år, og så tatt over arven etter helsesøster. Vi får se om ti år – i «Skam» sesong x, sier han.

Josefine Frida Pettersen er noe mer usikker på hva Noora vil finne på.

– Hun raller vel rundt med William. Det hadde vært koselig det. Hun holder litt taler til folk, foreslår skuespilleren.

PÅ FEST: Josefine Frida Pettersen alias Noora og Ulrikke Falch alias Vilde på finalefest i sommer. Foto: Helge Mikalsen , VG

Vil være med i «Skam»-film



På spørsmål fra panel-moderator og innholdsansvarlig i Aftenposten TV, Jonas Brenna, om hva skuespillerne hadde svart om serieskaper Julie Andem hadde ringt og spurt om de var klare for «Skam – The Movie», svarer de:

– Ja, sier Pettersen.

– Er det animert? Det hadde vært litt gøy, jeg kunne gjerne dubbet en film, svarer Eggesbø.

– Jeg kan jo ikke si noe annet enn ja, sier Svenningsdal.

Moe er derimot noe mer tvilende:

– Jeg hadde sagt: Hvorfor skal du lage «Skam - The Movie»? Det pleier statistisk sett å gå dårlig med sånne film-versjoner av serier. Men om hun hadde hatt troen på prosjektet, hadde jeg sagt ja. Du gjør jo det Julie ber deg om, konkluderer han.