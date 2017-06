«Skam»-øyeblikkene som skapte overskrifter

Fra en serie bare 16-åringene visste om til noe hele Norge snakket om. Dette er øyeblikkene som har tatt opp plass i VG siden starten i 2015.

Den siste episoden av «Skam» vil rulle over skjermene på lørdag, en dag senere enn vanlig. I anledning at serien avsluttes, hvert fall på norsk, har vi samlet øyeblikkene fra tidligere sesonger som skapte overskrifter.

NRK-serien erobret sakte først tenåringene i Norges land høsten 2015. Da var det Eva, spilt av Lisa Teige, som hadde hovedrollen. NRK skjermet skuespillerne for offentligheten under de to første sesongene.

Fredag kveld er det duket for SKAM-fest i Oslo og skuespillerne er ventet på rød løper.

Det var først våren 2016, under den andre sesongen at «halve Norge» hang seg på serien som egentlig har målgruppe videregåendeelever. Da kjærlighetshistorien mellom feministen Noora og «fuckboyen» William utspilte seg skapte serien virkelig skapte overskrifter.

Rettere sagt, da Noora var bekymret for at hun kanskje hadde blitt voldtatt av Williams bror Nikolai. Da hun møtte ham på en pub i Oslo ble hun hyllet av Kripos for hvordan hun ga Nikolai en leksjon i Norges lover.

Den andre sesongen ble avsluttet med blant annet lille Marius og Astrid S blant statistene.

På denne tiden i fjor ble promoen til sesong tre sluppet. Den ble både beskyldt for å øke kroppspresset blant gutter, og vekte spekulasjoner om en mulig ny «Skam»-kjekkas. For første gang skulle guttene få skinne i serien.

I løpet av sommeren sjokkerte Thomas Hayes fansen med å røpe at han sluttet i serien. Han følte da at tiden var inne for å gjøre noe annet, selv om NRK hadde planlagt at han skulle være med.

Sesongen fulgte var Isaks reise ut av skapet. Allerede før sesongen var i gang ble NRK hyllet for fokuset på homofili. Kjærlighetshistorien mellom Isak (Tarjei Sanvik Moe) og Even (Henrik Holm) var det som banet vei til den internasjonale oppmerksomheten serien har fått. På både Instagram og Tumblr plukket unge mennesker opp serien, og The Guardian omtalte serien som en TV-sensasjon for sosiale medier generasjonen.

De første episodene viste også at guttene røykte hasj som en naturlig del av hverdagen, det mente rusforsker Sverre Nesvåg ikke representerte gjennomsnittet.

Klippet «Pride» hvor Isak kommer ut av skapet til Eskild, men understreker at han ikke er en sånn som «snakker høyt om pikk, Kim Kardashian og lavendel», ga VGTVs Morten Hegseth «lyst til å holde rundt Eskild. Og til å slå Isak».

En av de mest minneveridge scenen fra den tredje sesongen ble hedret med Gullrute for beste TV-øyeblikk. Publikum stemte frem klippet hvor Niels Bech synger «O helga natt» i kirken, og Isak stormer ut og løper til Even som det som fortjente prisen.

Høsten og vinteren 2016 ble de skandinaviske landene hektet: Danskene lagde sin egen ordbok for å forstå norsk, og svenskene presset SVT til å legge ut sesong to før de egentlig hadde planlagt.

Fansen spekulerte allerede fra slutten av sesong tre i at Sana ville få den fjerde sesongen. De tolket hintene rett, og i april var det klart at den muslimske rollefiguren skulle sette punktummet for den globale serien. VGTVsMorten Hegseth skrev at «Skams» valg av hovedperson alltid har vært riktig, men egentlig aldri overraskende; den har derimot vært politisk korrekt.»

I sesongens første klipp ble en fantegning gjenskapt til en scene i serien. Sørkoreanske Sookyng Hahn trodde ikke det var virkelig da hun først oppdaget likheten mellom tegningen og scenen.

Den første episoden skapte braksuksess av Hakeem og Temurlåten «Fy Faen». Sangen går i bakgrunn da jentegjengen er på vei til fest med guttegjengen til Sanas bror. Det er også første glimtet man får av at Sana utvikler et godt øye til Yousef. Vegard Harm kåret scenen der Sana og Yousef endelig er på date som en av sine favorittscener denne sesongen.



I tredje siste episoden gjorde William sitt comeback. Thomas Hayes som egentlig var ferdig med rollen, har vært med i noen klipp de siste ukene.

Den siste uken i fjerde sesong har alle hovedrolle innehaverne fått sitt eget klipp, og sin egen chattråd på siden til p3.skam.no. Håkon Moslet, redaksjonssjef for «Skam», sa til VG i juni at de var glade for å ha William tilbake i serien.

– Det går jo mot en avslutning i «Skam», da skal alle historiene fortelles, sa han.

