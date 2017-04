«Skam»-kommentar: Derfor er Sana det perfekte punktum

Så ble det som vi spådde og håpet på: Sana fikk fjerde sesong av «Skam».

Nå er det jo egentlig en unødvendig selvfølgelighet å skrive noe politisk korrekt om hvorfor Sana som valg av hovedperson er bra, men man kommer jo ikke utenom. Siden vi alltid speiler «Skam» mot samtiden, hvorfor ikke gjøre det nå. For akkurat nå er Norge et land som mer enn noen gang er preget av et «oss mot dem». Mens verden brenner og mennesker dør som fluer i bomberegn i et verdenssamfunn på avveie, er vi mest opptatt av å stenge grensene slik at vi kan få nynne til «Beat for Beat» i fred og tørke vekk El Paso-sausen fra munnvikene våre.

Vi har en innvandrings- og inkluderingsminister som bruker ord som «godhetstyranni» om dem som kjemper for en liberal asyl- og innvandringspolitikk, og i distriktene brenner asylmottakene. Dette skjer samtidig som barn flyter døde opp av fjæra - og forurenser badevannet til nordmenn på trygdefest i Spania. Regjeringen fratar innvandrere som har bodd i Norge i tiår sine statsborgerskap uten skrupler, og kjefter på «hylekoret» som mener det har gått for langt. Hadde det vært opp til Sylvi Listhaug, regjeringen og de som stemte dem frem, hadde ikke Sana fått sin egen sesong av «Skam». Hun hadde blitt sendt ut av Norge.

Kanskje nettopp derfor trenger vi Sana til å personifisere en grunnløs frykt for det ukjente. «Skam»s valg av hovedperson har alltid vært riktig, men egentlig aldri overraskende; den har derimot vært politisk korrekt. Eva, Noora, Isak og Sana har alle vært personifiseringen av politiske kjepphester: Likestilling, homofili, psykiatri og innvandring, for å nevne noe.

I utgangspunktet sovner ungdom når voksne mennesker - eller i dette tilfellet, staten - skal lære dem hva som er riktig og galt. Men med Julie Andem i sjefsstolen, som har tatt ungdom på alvor, vært klisje-allergisk og ikke falt i fallgruver vi andre gjør, har serien derimot forandret noe grunnleggende i det norske samfunnet. Vi har rett og slett blitt litt bedre enn vi var før, tror jeg.

Dette er den siste sesongen av «Skam». Det er overraskende fordi ingen TV-kanal med vettet i behold i 2017 hadde tatt av en serie med en så eksplosiv suksess som «Skam». Hadde den vært sendt på TV 2 en annen kommersiell kanal, hadde de fortsatt til serien endte opp som en tynnslitt parodi av seg selv. Som «Senkveld». Men i NRK er det ikke kun pengene som bestemmer. Derfor står de friere til å sette punktum når de vil.

I tillegg vet nok sjefene i NRK at serien kun kan lages av én kvinne; Julie Andem. Når hun nå gir seg, tipper jeg det er for å reise til USA for å lage en amerikanske versjonen av «Skam» - som Simon Fuller har kjøpt rettighetene til. En ting er sikkert: Når siste klipp og episode av «Skam» er sendt i vår, kommer vi til å kjenne på en tomhet vi aldri før kjent maken til i TV-seriesammenheng. Og nettopp derfor kommer «Skam» til å bli husket som like genial som den faktisk er.

Bring it on, Sana! Du er det beste punktumet denne serien kunne fått.