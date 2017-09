«Skam»-Josefine om reaksjonene: – Jeg fikk sjokk

Folkene bak Vilde, Isak, Noora, Eskil og Jente-Chris er torsdag samlet for å snakke om de beste minnene fra TV-seriefenomenet «Skam».

Det er under Nordiske Seriedager arrangert av Aftenposten at Ulrikke Falch, Tarjei Sandvik Moe, Josefine Frida Pettersen, Carl Martin Eggesbø, Ina Svenningsdal og «Skam»-produsent Marianne Furevold-Boland er samlet på ett brett.

I et «Skam»-panel ledet av innholdsansvarlig i Aftenposten TV, Jonas Brenna, snakker skuespillerne om høydepunkter, sterke opplevelser og gode minner fra innspillingen av fire sesonger med det som utviklet seg til et internasjonalt seriefenomen.

20 minutter før arrangmentet skulle starte, var det lang kø både inne i og utenfor lokalene på Vulkan i Oslo.

DEN GANG: Sana (Iman Meskini), Eva (Lisa Teige), Chris (Ina Svenningdal), Vilde (Ulrikke Falch) og Noora (Josefine Frida Pettersen) rundt et bord på Hartvig Nissen i «Skam». Foto: , NRK

– Faen ta Julie Andem



På spørsmål om hvordan det var å få meldingen om at «Skam» skulle ta slutt, forteller Ulrikke Falch at skuespillerne fikk beskjed gjennom en kort telefonsamtale da de var på innspilling av karaoke-scenen der Even synger «Imagine».

– Vi var sammen på innspilling da alle andre fikk vite det. Jeg tror egentlig ingen av oss har innsett at det er over. Jeg venter på at det blir en til sesong, sier hun til stor applaus.

I en av de siste scenene i serien ser vi Vilde stelle for moren sin. Når Brenna spør om hun trodde det var Vildes tur til å få egen sesong, slik mange fans ønsket, svarer Falch:

– Jeg tenker at alle rollefigurene har sin egen helt personlige historie som hadde fortjent egen sesong. Så faen ta Julie Andem, sier hun og ler.

Kaos på settet



I juni hadde skuespillere og crew siste innspillingsdag på serien som har fulgt dem i flere år og gjort flere av dem til kjendiser. Etter det har de fleste gått videre på nye prosjekter: Iman Meskini dro i militæret, Ruby Dagnall vant en Amanda-pris og Tarjei Sandvik Moe skal spille i erotisk thriller.

Ina Svenningsdal forteller at siste opptaksdag var veldig spesiell:

– Siste opptaksdag var alt bare kaos. Ulrikke og jeg hadde en scene sammen og skulle prøve å lese gjennom den, men jeg merket at det ikke funket. Vi måtte gjøre det med ryggen til hverandre for ikke å begynne å gråte, sier hun og blir rørt ved tanken.

På temaet hvordan «Skam», på grunn av temaene serien tar opp, på mange måter ble livbøyen i folks liv, forteller Josefine hvordan hun opplevde å spille inn historien der Noora blir utsatt for overgrep.

– Da jeg leste manuset, tenkte jeg «Dette er jobben jeg skal gjøre». Jeg tenkte ikke over at fok skulle ta det så inn over seg Så jeg fikk veldig sjokk etter den episoden hvor Noora konfronterer Nicolay. Folk ble veldig personlige og sendte mail. Fedre skrev «i dag fortalte datteren min at hun var blitt voldtatt», andre skrev «i dag skal jeg anmelde, og det er på grunn av deg». Det er mye å få i fanget, men jeg ble bare kjemperørt over at jeg fikk lov til å bidra til at folk følte de kunne gjøre noe med hemmelighetene sine, sier skuespilleren.

Slik startet det

Under Nordiske Mediedager i Bergen i fjor, fortalte netthistorieprodusent i NRK P3 Mari Magnus og seriskaper, manusforfatter og regissør Julie Andem om hvordan serien kom i gang. De gjorde blant annet research for å få språket og miljøet mest mulig autentisk for målgruppen - ungdom fra 15 år:

– Vi brukte en metode fra IT-verdenen som heter NABC (Needs Approach Benefit Competition), som er brukt mye i NRK Super for å utvikle nye konsepter, fortalte Magnus.

IKONISKE: Noora, Chris, Sana, Eva og Vilde i en av de første sesongen av «Skam». Foto: , NRK P3

– Men vi har ikke brukt den «rent». Metoden går ut på dybdeintervjue én for å hente inn masse informasjon i en målgruppe. Men vi har dybdeintervjuet mange, påpekte Andem

– Vi lette etter intervjuobjekter over hele landet. Jeg snakket med dem i timesvis og ba dem beskrive dagen sin fra de sto opp til de la seg, utdypet Magnus.