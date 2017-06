«Skam» har mistet 360.000 nettbrukere på fem uker

Sesong 4 av «Skam» har etter fem uker 361.971 færre unike brukere ukentlig enn i premiereuken. Men Sana-sesongen har flere besøkende enn Isak-sesongen så langt.

Skam · «Skam» publiseres klipp for klipp på skam.p3.no gjennom uken, i tillegg til at de samlede episodene er tilgjengelige der og på NRKs nettplattform, NRK TV. · Episodene sendes også på NRK3 på fredager, samt i repriser. · NRK TV er geoblokket for seere utenfor Norge mens «Skam»-nettsiden er åpen for seere i hele Norden.

Ungdomsfenomenet «Skam» har med sin publiseringsmodell alltid satset på nettseerne.

Ifølge NRKs oversikt over ukentlige unike brukere på nettsiden skam.p3.no, startet sesong 4 skyhøyt med 1,197 millioner unike brukere.

– De fem første ukene av årets sesong ligger godt over tidligere år i ukentlige unike brukere på skam.p3.no, sier medieanalytiker Håkon Lund Sørensen i NRK.

Men:

Mens de tre første sesongene, med ett unntak, hadde økning uke for uke, har sesong 4 mistet unike brukere hver eneste uke.

Denne sesongen om Sana startet på 1,196 millioner og hadde gjennom uke 5 834.720 unike brukere – altså en nedgang på 361.971.

Mens sesong 2 om Noora økte med 260.250 ukentlige unike brukere fra 106.323 i premiereuken til 366.573 i uke 5, økte sesong 3 om Isak og Even med 84.031 unike brukere, fra 820.387 i uke 1 til 904.418 i uke 5.

Siden Sana-sesongen bare er vist i 6 episoder så langt, er sammenligningen av unike brukere gjort mellom de fem første hele ukene av hver sesong.

Analytiker Sørensen mener tallene fra skam.p3.no ikke nødvendigvis viser at interessen for denne sesongen har falt:

– Det virker snarere som om bruken av bloggen følger dramaturgien i serien. For eksempel var «William må svare»-uka den med mest trøkk i sesong 2. Altså må vi se hele sesong 4 før vi tør å konkludere.

Geoblokking spiller inn

De totale seertallene regnes i såkalt Totalt Screen Rating, TSR. Der legges de lineære tallene (tradisjonell TV-seing direkte, i opptak og repriser) sammen med de totale nettallene. Dermed vil episodene som har ligget lengst tilgjengelig på nett ofte få høyere TSR.

Sesong 1 om Eva har en TSR på 1.191.000. Sesong 2 om Noora har oppnådd 1.267.00 og sesong 3 om Isak har så langt 1.087.000. Etter seks episoder er TSR-snittet for sesong 4 om Sana på 369.000.

Medieanalytiker Sørensen, understreker at de tidligere sesongene av «Skam» har hatt betydelig lengre periode å samle seere på NRKs nett-TV enn sesong 4.

POPULÆRT NETTSTED: Isak (Tarjei Sandvik Moe) slik han fremsto i sesong 3 på «Skam» sine hjemmesider. Foto: , NRK

Han påpeker også at inneværende sesong er geoblokket av NRK, i motsetning til de tidligere.

– De tidligere sesongene fikk jo utover høsten et ganske så heftig løft av en internasjonal fanskare. Dersom vi sammenligner TSR for sesong 3 og 4 innenfor en sammenlignbar akkumuleringsperiode og tar vekk det internasjonale konsumet, er nivåene tilnærmet like for sesong 4 som for sesong 3, sier han.

Ikke rekord



1,197 millioner unike brukere, som denne «Skam»-sesongen altså hadde i første uke, er likevel ikke rekord for serien.

– I uke 49 i fjor hadde siden over 1,2 millioner unike brukere, forteller NRK-analytikeren.

I uke 49 ble klippene i episode 9 i sesong 3 lagt ut, fra episoden «– Velkommen til mobilsvar», der blant annet «O Helga Natt»-scenen som nylig vant årets TV-øyeblikk under Gullruten var med.

(Saken fortsetter under videoen)

De unike brukerne av nettsiden teller ikke inn i nettseeingen som utgjør TSR, ifølge NRK. Seingen fra NRKs nettplattform NRK TV har de siste sesongene holdt seg relativt stabil, om en ser bort fra seeingen fra utlandet i forrige sesong.

(Saken fortsetter under videoen om «Skam»-kjærestene)

150.000 færre strømmeseere

Om en ser på den samlede nettseeingen på NRK TV etter fem uker av hver sesong, gikk sesong 2 og 3 opp og ned fra episode til episode. Premieren i Noora-sesongen hadde etter fem uker samlet 274.926 nettseere, mens episode fem hadde 200.000.

Første episode i Isaks sesong hadde etter fem uker 493.505 med utenlandske seere, og 345.454 om en kun regner med de norske IP-adressene. Episode fem i samme sesong hadde etter fem uker rukket å komme opp i 324.597 totalt hvorav 227.218 var norske nettseere.

Årets sesong har i sammenligningsperioden samlet opp 340.291 strømmeseere av første episode, og 198.229 av episode 5. Den har rundt 155.000 færre nettseere totalt etter fem uker sammenlignet med den norske seingen av sesong 3 i samme periode.

