«Skam»-feberen over millionen på nett igjen

De siste ukene har «Skam»-nettsiden igjen hatt over én million unike brukere. Nå er det bare dager igjen til serien er ferdig for godt.

VG skrev for noen uker siden at «Skam» hadde mistet 360.000 nettbrukere på fem uker denne sesongen. Men nå har besøkene på nettsiden skam.p3.no tatt seg opp igjen.

Sana-sesongen startet som kjent skyhøyt på 1,197 millioner unike brukere første uken. I uke 6, da «Skam» hadde pause, falt tallet til 442.816 unike brukere, men så svingte det opp igjen. Etter to uker på drøyt 850.000 unike brukere, er tallet nå igjen over millionen.

Milliontall



De siste ukene har henholdsvis 1,005 og 1,054 millioner unike brukere besøkt hjemmesiden der både enkeltklipp og episodene legges ut.

Nå er vi inne i aller siste uke med «Skam» - i hvert fall på norsk. Simon Fullers selskap har planer om å lage en amerikansk versjon som skal starte innspilling i sommer.

Medieanalytiker i NRK, Håkon Lund Sørensen, påpekte til VG tidligere i juni at nettbesøkene varierer etter handlingen i «Skam» - at bruken av hjemmesiden følger dramaturgien i serien. Et eksempel er at «William må svare»-uken var den med mest trøkk på nettsiden i sesong 2.

SEES AV MANGE: Iman Meskini som Sana i sesong 4. Foto: Tom Øverlie , NRK

– Tallene for sesong 4 viser at «Skam» har evnet å holde godt på posisjonen serien har opparbeidet seg gjennom det siste halvannet året. Bruken av skam.p3.no varierer noe gjennom sesongen, men vi ser en tydelig vekst nå på slutten av sesongen, med ukentlige besøkstall over millionen, sier han til VG og legger til:

– «Skam» er definitivt den mest sette NRK-serien på nett.

Episode 6 og 7 mest sett lineært



Skam · «Skam» publiseres klipp for klipp på skam.p3.no gjennom uken, i tillegg til at de samlede episodene er tilgjengelige der og på NRKs nettplattform, NRK TV. · Episodene sendes også på NRK3 på fredager, samt i repriser. · NRK TV er geoblokket for seere utenfor Norge mens «Skam»-nettsiden er åpen for seere i hele Norden.

Besøkstallene på nettsiden er ikke med i de totale seertallene, målt i såkalt Total Screen Rating (TSR). Der legges de lineære tallene (tradisjonell TV-seing direkte, i opptak og repriser) sammen med de totale strømmetallene på nettspilleren NRK TV. Dermed vil episodene som har ligget lengst tilgjengelig på nett ofte få høyere TSR.

I tillegg er sesong 4 geoblokket for seere utenfor Norge, noe de tidligere sesongene ikke var.

Sesong 1 om Eva hadde i starten av juni en TSR på 1.191.000. Sesong 2 om Noora hadde da 1.267.00 og sesong 3 om Isak 1.087.000. TSR-snittet for sesong 4 var da 369.000, men det har nå økt til 394.000 – og øker stadig.

På «gammeldags» lineær-TV er det epsiode 6 og 7 som har vært mest populære denne sesongen. De ble sett av henholdsvis 117.00 og 160.000 seere direkte, i opptak og repriser.

Rekorden for unike ukentlige brukere ble satt i uke 49 i fjor, med over 1,2 millioner. Det var da klippene i episode 9 i sesong 3 lagt ut, fra episoden «– Velkommen til mobilsvar», der blant annet «O Helga Natt»-scenen som nylig vant årets TV-øyeblikk under Gullruten var med.