«Skam»-feberen herjer igjen. I påskeuken var 1,2 millioner unike brukere innom nettsiden til «Skam». Forrige uke var tilsvarende tall 970.000.

Samtidig har til sammen 317.000 seere så langt fått med seg første episode av sesong fire, enten på NRK3 eller i NRKs TV-player på nrk.no. Tilsvarende tall for episode to er sålangt 211.000. Men den episoden har ikke vært tilgjengelig like lenge.

– Vi ser at det er høy trafikk og høy interesse for sesong fire, sier redaksjonssjef for Skam i NRK, Håkon Moslet til VG.

Interessen for «Skam» sesong fire som også blir den aller siste var så stor at da første episode av sesong skulle gjøres tilgjengelig klokken 13.28 fredag 10. april oppstod det tekniske problemer og det var slett ikke alle som fikk noe vettugt ut av skam.p3.no.

– Siden slutten av sesong har vi sett et mønster rundt seerinteressen. Vi ligger høyt første uke og mot slutten av sesongen når dramaet drar seg til, forklarer Moslet.

Sesong 3 tok fullstendig av, og skaffet den norske nettserien fans verden over. Sesongen hadde karakteren Isak, spilt av Tarjei Sandvik Moe, som hovedkarakter.

Men i sesong fire er det altså Sana som er hovedpersonen. Hun spilles av spilles av Iman Meskini på 19 år. Hun studerer arabisk og midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, og spiller også basketball på Høybråten. Hun har en far fra Tunisia og norsk mor. Hun er tilknyttet Rabita-moskeen i Oslo.

I vinter ble det kjent at man ikke lenger kan se «Skam» fra utlandet fordi musikkbransjen mente avtalene NRK har inngått for bruk av musikk i egne produksjoner ikke tar høyde for den internasjonale suksessen «Skam» har blitt, meldte NRK P3.

– De skandinaviske landene kan fortsatt se sidene våre og vi har bra trafikk både fra Sverige og Danmark. Dessuten viser de samme landene Skam-episodene i egne nettspillere og der er de tilgjengelige dagen etter Norge, sier Håkon Moslet.

Men selv om NRK har begynt å vise sesong 4 av «Skam» er ikke serien ferdig laget enda.

– Serien er hverken ferdig produsert eller ferdig skrevet, sier Håkon Moslet.