«Skam» blir tema i Folketinget i Danmark

Danmarks tidligere kulturminister ber etterfølgeren ordne opp slik at dansker igjen får følge med på TV-serien.

Fra 13. januar var det ikke lenger mulig å se NRK-serien «Skam» fra utlandet på grunn av strid om musikkrettighetene i serien.

Danmarks tidligere utenriksminister Bertel Haarder er blant dem som reagerer.

Han har sendt et såkalt paragraf 20-spørsmål til kulturminister Mette Bock der han spør om hun vil arbeide for at danske seere igjen skal få full tilgang til serien.

– Ingenting betyr mer for den gjensidige nordiske språkforståelse enn uhindret adgang til nabolandskanalene. Pippi Langstrømpe har hatt større betydning enn samtlige sesjoner i Nordisk råd, skriver Haarder i begrunnelsen for spørsmålet.

– Det var et enormt tilbakeskritt da pengeinteresser stoppet danske tenåringers fulle tilgang til den norske TV-serien «Skam» på NRKs nettside, skriver han videre.

Et paragraf 20-spørsmål må besvares av ministeren innen seks virkedager. Svaret blir da sendt tilbake til spørsmålsstilleren og blir dessuten lagt ut på Folketingets nettside.