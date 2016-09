Sjekk danskenes herlige «Skam»-ordbok

Cosmopolitan har forklart «Skam»-lingoen til sine danske lesere, men saken er ikke mindre underholdende for oss nordmenn.

Derfor gjengir VG, med tillatelse fra Cosmopolitan i Danmark, artikkelen i sin helhet her.

På dansk, selvsagt. God læsning!

«Er du også bidt af den norske ungdomsserie SKAM, men ved du ikke altid, hvad de taler om, når det norske går helt amok? Vi guider dig her.

Serr, russebuss og drittsekk. Hvis SKAM-feberen har ramt dig, og du ligesom de fleste andre danskere efterhånden er blevet fuldstændig forelsket i (eller... besat af) den norske ungdomsserie SKAM (og måske mere specifikt forholdet mellem William og smukke, fantastiske Noora), har du helt sikkert undret dig over et par norske ord og udtryk. For hvad er en drittsekk? Hvad er hele greia med dorullerne? Og hvad fanden er den dér russebuss egentlig? Cosmo har undersøgt sagen og giver dig her et indblik i det norske sprog, som SKAM pludselig har transformeret til årets sejeste.

Sådan kan du tale med om SKAM:

Drittsekk: er direkte oversat en god gammeldags lortesæk. Og det udtryk bruger de norske SKAM-piger i stor stil om de fyre, der opfører sig som idioter. Hvilket ikke er så få. Og nå ja, så bruges dritt i det hele taget foran de fleste ord. Noget kan fx være dritkult (mega fedt), du kan være en dritt (så er du altså en lort), du kan være i en situation, hvor du bare ikke ved en dritt (hvor du altså reelt bare ikke ved en fucking skid), eller folk kan snakke dritt (hvilket betyder, at de jo bare er fulde af lort). Vidunderligt med et udtryk, der favner så mange følelser på en gang, ikke?

Føkkboy: En føkkboy er ganske enkelt en fuckboy – altså en fyr, der langt hen ad vejen vil gå virkelig langt for sex. Men noget, nordmændene er absolutte mestre i, er at gøre alle ord til sine egne. Så hvorfor ikke ændre fuck til føkk? Det har sgu noget over sig. Føkkings føkkboy. Vi kan allerede føle vreden. I SKAM owner de udtrykkene om alle de tarvelige fyre, og vi elsker det.

HYLLES I DANMARK: «Skam»-jentenes eventyr har funnet fotfeste også utenfor Norges grenser. Foto: NRK





Jævlig/jævla: Når vi som danskere vil sige, at noget er mega nederen eller noget fucking lort, så vil nordmændene ofte sige, at det hele er noget jævla dritt. Jævla eller jævlig udgør nemlig som oftest den perfekte erstatning for fucking, som bruges til perfektion i SKAM.

Serr: Den norske, lille lækre forkortelse for seriøst, som SKAM-karakterne bruger i hver anden sætning. Hvorfor har vi i øvrigt aldrig brugt den?

Ass: Ass har absolut intet med røv at gøre. Ass er ganske enkelt en forkortelse for altså og bruges næsten i endnu højere grad end serr. Eksempel: Dette er bare så sinnsykt bra, ass!

Kødder du: 'Mener du det?' eller 'laver du sjov?' er nok den mest nærliggende oversættelse på dansk. Et udtryk, de unge nordmænd er storforbrugere af.

Russ: Okay. Hvad er hele konceptet omkring det russe-halløj? Kort fortalt bliver nordmændene russ, når de bliver studenter, som kulminerer i en storslået russefeiring. Og modsat Danmark bruger nordmændene ikke en lille uge på at fejre: De fejrer fra slutningen af april til og med 17. maj, hvorefter de så begynder at gå til eksamen.

Du kan være rødruss og blåruss alt afhængig af, om du er STX- eller handelsstudent, og i stedet for en studenterhue går du rundt i røde eller blå bukser gennem hele russetiden, som får lov til at opleve alt det dritt, du laver som russ. Det er derfor, du blandt andet ser ellers velklædte William valse rundt i et par uklædelige røde russebukser i SKAM. Og for at være russ skal du jo bruge en…

Russebuss: Og mens du måske tænker, at det var overdrevet, da du skulle smide 1000 dask efter jeres studentervogn i 3.g, så hør lige her: I Norge nøjes man ikke med en lastbil, der kan køre gymnasieklassen rundt i en dag. Nej, i Norge køber man i grupper sin egen BUS (!). Bussen bruger du så størstedelen af din gymnasietid på at gøre klar og udtænke koncept til. Russebusserne har ofte et 'dæknavn', som grupperne lækker, før det rigtige koncept for deres russebuss offentliggøres.

Til enhver russebuss med respekt for sig selv skal der selvfølgelig også være en russelåt, som er altså er en sang, der er lavet specifikt til bussen. Det gælder fx Penetrators-drengenes sang i SKAM (hør deres russelåt her). Og konkurrencen om, hvilken russelåt der bliver årets sang, er ikke for sjov. Derfor betaler mange flere tusind kroner på at få lavet deres egen russelåt til bussen, og der er flere producere i Norge, der har specialiseret sig specifikt i at lave catchy russelåter. Ligesom de unge nordmænd kan bruge op til næsten 2 millioner (!) på en russebuss. Oliepenge, sagde du?

FÅR ROS (IGJEN): Josefine Frida Pettersen i rollen som Noora. Foto: NRK





Rulleplass: Eftersom russefeiringen er the shit, er det altså også vigtigt at tilrane sig en rulleplass, når du ikke selv er russ. Og hvad vil det så sige? Det vil sige, at man som 1. eller 2.g'er får en plads på en af russebusserne og får lov til at være med til rulling (som er at køre med rundt i bussen, mens man fester) og lov til at være med til andre russearrangementer.

Det er toppen af det sociale hierarki, og det er derfor kæmpestort, da William i SKAM giver Vilde og slænget rulleplass i Penetrator-drengenes russebuss. Og det er derfor, Vilde mener, at pigerne må give lidt igen, når nu de har været så heldige.

Doruller: Undrede du dig også over, hvad det handlede om, da Vilde græd over nogle doruller i første afsnit af SKAM? Doruller betyder toiletpapirsruller, og dem har Vilde købt otte paller af, som hun vil sælge videre med profit. Det er nemlig helt normal kutyme i Norge, at skoleklasser eller russebusser køber store mængder af fx toiletpapir for at tjene penge til bussen.

Vilde får imidlertid ikke solgt sine otte paller videre - og derfor er verden også tæt på at gå under for den stakkels russ-engagerede Vilde.





Hooke: Er på mange måder den lidt federe samlebetegnelse for alt, der ikke er sex, men som vi danskere putter ind under fællesbetegnelsen: har-lavet-noget-med. I SKAM bruger pigerne det primært, når de har kysset eller lavet lidt andre småting med Penetrators-fyrene.

Vors: I Norge er du ikke til opvarmning eller til forfest før en fest. Du er til vors, som kommer af det tyske vorspiel. Når nordmændene er til efterfest, er de på nach, som er en meget typisk ting i Norge, eftersom barer generelt lukker meget tidligere end i Danmark.

Kline: er at snave.

Spy: betyder at kaste op.

Dust: er endnu et vidunderligt udtryk for en idiot, som oftest også kan bruges om en god føkkboy eller en drittsekk. Jo flere ord til at beskrive de til tider jævla dustete fyre, jo bedre.

Ligge med: Er noget så simpelt som at have sex. Så i stedet for at Vilde fortæller, at hun har knaldet med William, har de altså bare ligget. Meget sødt.

Krangle: betyder at skændes. Så selvom det selvfølgelig er ret alvorligt, når Noora og William i SKAM har kranglet, så lyder det altså bare lidt sødt. Ligesom resten af det norske sprog.

Skulle du af uransagelige årsager ikke have set serien, og ved du derfor ikke, what all the fuzz is about, kan du se serien gratis her.»

Av Josefine Fagt, Cosmopolitan.dk.