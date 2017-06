Siste «Skam»-episode utsatt

Den siste episoden av den siste sesongen legges sannsynligvis til lørdag.

«Skam»-episodene kommer vanligvis ut i sin helhet hver fredag. Ifølge NRK sine nett-TV-sider ser det nå derimot ut til at den siste episoden av den fjerde og siste sesongen blir lagt til lørdag.

– Det ser ut som at Sana har invitert til Eid-feiring på lørdag, sier presseansvarlig Nathalie Spurs til VG.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Den siste fjerde sesongen har fulgt muslimske Sana, spilt av Iman Meskini. Hun setter da også punktumet for serien som har fått global oppmerksomhet.

Den siste uken har hver av de sentrale karakteren fått et klipp hver. Da William gjorde comeback i serien i tredje siste episode, sa Håkon Moslet at alle historiene skulle fortelles i avslutningen av sesongen.

På siden skam.p3.no kan fansen følge serien i realtid, og følge klipp, chatter og poster i sosiale medier.De siste ukene har «Skam» igjen hatt over en million unike nettbrukere. Det etter at serien mistet 360.000 nettbrukere.

Da Sana ble lansert som hovedrolleinnhaver så avslørte NRK at dette ville bli siste sesong av den populære serien. Julie Andem skrev da til fansen at arbeidet med serien har vært en 24-timers jobb, og at hun var helt sikker på at å avslutte serien nå var riktig beslutning.

I desember i fjor ble det klart at serien også skal bli amerikansk. Den britiske produsenten Simon Fuller kjøpte rettighetene, og innspillingen skal begynne over sommeren.

