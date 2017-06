Over 1 million så «Skam»-avslutningen

Kun to andre uker i «Skam»-historien har hatt høyere tall.

Lørdag kveld ble den siste episoden av NRKs suksesserie vist. Sana samlet alle vennene sine til Eid-feiring i bakgården, under klippet har fans fra hele verden takket Julie Andem for universet hun har skapt.

I en pressemelding fra NRK står det at den siste uken var det 1.158.000 unike brukere innom skam.p3.no. Det er kun to andre uker som har hatt flere unike brukere tidligere: Det er «O Helga Natt»-uken fra før jul i fjor. Scenen ble også kåret til årets TV-øyeblikk på Gullruten i mai. Den andre toppuken er første uken i fjerde sesong, skriver NRK.

«Skam»-stjernene forteller: Dette er våre beste minner

I tillegg har 127.000 sett siste episoden på NRK TV og 92.000 sett serien på NRK3, skriver kanalen.

– I sum er Skam helt enestående bruks- og seertallmessig. Skam representerer en ny og moderne form for TV-titting der både «å binge» og se i sanntid er viktige faktorer for bruken. Samtidig er det vel trygt å si at det er den største suksessen blant unge, fordi «alle» i de yngre målgruppene kjenner til Skam, sier Håkon Lund Sørensen i NRK Analyse i pressemeldingen.

Saken fortsetter under videoen

Serien har vokst ut av landets grenser, med seere i både Skandinavia og verden. Denne sesongen hadde allerede i premiereuken over en million unike nettbrukere på skam.p3.no. Etter fem uker hadde Sanas-sesong mistet over 360.000 unike brukere, men likevel hadde sesongen flere seere tilsammen enn de andre sesongene.

Den siste uken var det igjen over 1 million unike brukere på nettsiden.

Fikk du med deg? «Skam»-Sana drar rett i militæret