NRK stanset populær «Skam»-app

18-åringen Jacob Rotschild utviklet en «Skam»-app som denne uka føk rett til førsteplass på AppStores toppliste. Det likte NRK dårlig.

Appen «Skamvarsler» oppsto i Jacob Rotschilds hode da en klassevenninne klaget over hvor vanskelig det var å få oppdateringer av den svært populære serien på NRKP3.

Den programmeringsdyktige unggutten begynte derfor å utvikle en egen app som varslet om slike oppdateringer for nettserien. Han fikk den akkurat klar til premieren på tredje sesong av «Skam» for to uker siden.

Resultatet? Tre dager helt på toppen av AppStores toppliste denne uka. Men ved inngangen til helgen var det slutt, etter at NRKs jurister tok kontakt med apputvikleren.

– Vi synes det er veldig stas og en viktig del av «Skam»-universet at fansen gjør ting som å lage egne videosnutter inspirert av serien eller danner egne Facebook-grupper på amatørbasis. Men dette er i strid med «Skam» som merkevare, sier redaksjonssjef for «Skam», Håkon Moslet, til VG.

Fredag ettermiddag var «Skamvarsler»-appen borte fra AppStore. VG har vært i kontakt med Jacob Rotschild som bekrefter at appen er fjernet etter henstilling fra NRK, men ønsker ikke å kommentere saken utover dette.





Overfor byas.no tidligere denne uka uttalte imidlertid Jacob Rotschild at appen til 11 kroner ble lastet ned oppmot 700 ganger på bare få dager.

Redaksjonssjef Håkon Moslet forstår at det er kjipt for fansen at appen ble fjernet, men at det ikke var noen vei utenom.

– Vi kan ikke tillate en slik kommersiell utnyttelse av «Skam», som dessuten er registrert som varemerke, forteller Moslet og legger til at det uforutsigbare - at fansen selv må oppsøke «Skam»-sidene til NRKP3 for å se om det har skjedd noe nytt - også er noe av meningen bak serien.

Allerede i den andre sesongen av «Skam» - i mars i år - ble det luftet en smule frustrasjon over at det var vanskelig å følge med når det kom noe nytt fra den populære nettserien på NRKP3.

I kommentarfeltet under episoden «Vors» kan denne posten leses:

«Andre enn meg som synes det å lufte idéen med å ha en "skam-app" kunne vært smart, så varsler mobilen deg når det kommer et nytt innlegg eller video?».