NRK har publisert første klipp fra den nye «Skam»-sesongen

Det første klippet fra NRK-suksessen «Skam»s tredje sesong ble lagt ut natt til søndag.

Helt siden avslutningen på den andre sesongen i begynnelsen av juni, har NRK holdt tett om når fansen kunne vente seg første klipp av sesong 3. Nå er altså ventetiden over.

Klippet med tittelen «Lykke til Isak» ble publisert fem minutter over ett natt til søndag. Som tidligere varslet, spiller karakteren Isak hovedrollen i sesongen.

Åpningsklippet varer i nærmere ti minutter og utspiller seg på en fest.

En snau time etter publiseringen av klippet, kom også sesongens første oppdatering på sosiale medier. Hovedpersonen Isak, eller Instagram-brukeren «isakyaki», har nemlig publisert en video som fortsetter der det første klippet slutter.

«Skam»-Ruby presentert



En annen sentral skikkelse i klippet er seriens nye skuespiller Ruby Dagnall (16).

16-åringen fra Nesodden kinodebuterte i september i filmen «Rosemari», en rolle som allerede har ført til lovord i pressen.

«Og så Ruby Dagnall, da, 16 år gammel, men med fullstendig kontroll på hele sitt uttrykk – her som søkende og sårbar guttejente», skriver VGs Jon Selås i sin anmeldelse og mener hun står for det mest overbevisende gjennombruddet i norsk film siden Pål Sverre Hagen i «deUSYNLIGE» fra 2008.

Sandra Lyng: – Evig takknemlig

Den tredje sesongen åpnes til tonene av Sandra Lyngs helt ferske låt «LIQR». Det setter artisten stor pris på.

«Jeg synes det er så utrolig kult at de valgte å åpne med LIQR som jeg lanserte i går», skriver 29-åringen til VG, og legger til at hun har sett alle episodene av de to foregående sesongene.

«Jeg elsker jo Skam og blir nesten litt stolt av dette! Evig takknemlig!», skriver musikeren videre.