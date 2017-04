NRK fikk tekniske problemer på premieren for «Skam»-sesong 4

Startproblemer for Sana-sesongen – som blant annet byr på sint sexkrangel.

Første episode i fjerde sesong skulle gjøres tilgjengelig klokken 13.28.

Men da var det slett ikke alle som fikk noe vettugt ut av skam.p3.no.

«Innhold ble ikke funnet», stod det på skjermen på en rekke PC'er VG tok i bruk. På mobil var det også problematisk.

– Vi har hatt noen tekniske problemer av intern art, sier NRKs redaksjonssjef for «Skam», Håkon Moslet.

HOVEDKARAKTER: Sana, spilt av Iman Meskini. Foto: NRK

Det løste seg imidlertid raskt, forteller han.

– Det er også noen utfordringer med nye versjoner av nettleseren Chrome og Flash som ikke har med NRK eller «Skam» å gjøre.

Moslet lover å fikse dette.

– Her jobber vi med å finne en bedre løsning for å gjøre brukeropplevelsen sømløs for publikum.

På Twitter gikk forsinkelsen ikke upåaktet hen:

Da det omsider fungerte kunne seerne blant annet hygge seg med Even og Isak, nå tydelig komfortable som kjærester i offentligheten.

Den nye sesongens hovedperson, Sana, havner på sin side i en amper verbal disputt med en av venninnene, om hva man bør dele av detaljer fra sexlivet sitt.

«Skam»-fansen hadde ventet og diskutert i lang tid før det endelig ble avslørt fredag: Sana blir denne sesongens hovedkarakter. Da kom traileren.

Litt senere har NRK også publisert denne sesongens banner. Der er Sana i front foran en rekke symboler og bilder, av blant annet Donald Trump, McDonalds-logoen, Ringnes-ølbokser, Osama Bin Laden, Jesus Kristus og Koranen.