NRK blokkerer «Skam» for utenlandske seere

Musikkbransjen krever mer penger etter den internasjonale oppmerksomheten.

Fredag kom NRK med en trist beskjed til den stadig voksende skaren av «Skam»-fans utenfor Norge: TV-serien vil ikke lenger være tilgjengelig i andre land via NRKs nettspiller og NRK P3 egen «Skam»-side.

Årsaken er at musikkbransjen mener avtalene NRK har inngått for bruk av musikk i egne produksjoner ikke tar høyde for den internasjonale suksessen «Skam» har blitt, skriver NRK P3.

Kravene kommer fra plateselskapsorganisasjonen IFPI og musikkforlag.

Fredag vil NRK starte arbeidet med å geoblokkere, slik at innholdet ikke kan sees fra utlandet.