Kringkastingssjefen om «Skam»: – Skulle gjerne hatt noen sesonger til

Thor Gjermund Eriksen mener «Skam»-suksessen har vært «fullstendig vilt», og han har stor respekt for avgjørelsen som er tatt i P3.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen forteller til VG at suksessen «Skam» har hatt er ubeskrivelig.

– «Skam» er helt enestående. Det har nesten blitt en verdenssensasjon, men det er også midt i det som er NRKs oppdrag, sier han til VG, og trekker frem hvordan serien har skapt refleksjon og engasjement hos unge.

Lørdag ble siste episode av serien lagt ut, og dermed var eventyret over etter fire sesonger.

– Jeg har stor respekt for den diskusjonen, avveiningene, prosessen og avgjørelsen som ble tatt i NRK P3. Men det er klart at etter fire sesonger så hadde det vært rart å si noe annet enn at jeg gjerne skulle sett noen sesonger til, forteller Eriksen.

– Alt har en slutt, også «Skam». Nå prøver vi å utvikle nye historier, legger han til.

Håkon Moslet, redaksjonssjef i P3, sier til VG at det er rart å avslutte eventyret nå.

– Vi er fattige på ord alle sammen, det har vært så intenst og overveldende. Hele redaksjonen og alle som har vært med tenker bare: «Hva er det vi har vært med på?» sier han.

Moslet legger ikke skjul på at han også gjerne skulle sett flere sesonger av «Skam».

– Jeg har stor respekt for Julie Andem som forfatter, og når hun følte det var riktig å avslutte så tynet jeg henne ikke på det, sier Moslet.

Manusforfatter, regissør og skaperen av serien, Julie Andem, er fast ansatt i NRK, og Moslet vil ikke si noe om hennes planer fremover i kanalen. Ei heller om hun skal til USA når den amerikanske versjonen av «Skam» starter sin innspilling til høsten.

– Nå skal hun først ta seg en lang og velfortjent ferie, så får vi se hva fremtiden vil bringe, sier han.

Full av beundring for skaperne

Eriksen gleder seg over arbeidet som Marianne Furuvold, Andem, skuespillerne og resten av redaksjonen har lagt ned i serien.

– Jeg er full av beundring for dem, sier han.

– Suksessen er helt fantastisk, og jeg er utrolig heldig som er kringkastingssjef nå og får oppleve dette. Dette har kommet fordi vi har jobbet med det i mange år, legger han til.

Slik kringkastingssjefen ser det, står «Skam» på skuldrene til alt annet innhold som er laget til barn og ungdom de siste årene. Men selv om NRK har laget både gode serier og liknende serier før, har ingen tidligere nådd ut slik «Skam» har. Eriksen mener det handler om to ting:

– Jeg tror kombinasjonen av kjærlighet, nærhet og forståelse for målgruppen og banebrytende publisering har vært nøkkelen, sier han.

– Det å nå frem i den globale konkurransen krever at du tar i bruk både sosiale medier, samtidispublisering og lineær TV.

Han håper at «Skam» har gitt inspirasjon til å fortsette å utvikle gode ideer, og ikke redsel for at det neste ikke blir en like stor suksess.

– «Skam» har gitt selvtillit til norsk drama og inspirasjon til flere. Det har gitt selvtillit til norske ungdommer, til NRK og til Norden, mener han.

– Fullstendig vilt!

Kort tid før sesong 3 hadde premiere fikk både danskene og svenskene dilla på serien.

– Det er fantastisk å komme til Danmark nå, der er de virkelig blodfans, sier Eriksen.

Han trekker også frem et dansk utrykk når han skal beskrive hva han synes om seertallene, som avsluttet på over 1,1 millioner.

– Fullstendig vilt!

– Det er helt enestående. Det finnes knapt ungdommer i Norge som ikke kjenner til «Skam». Det er en like kjent merkevare som Apple og Coca Cola i den målgruppen, men mye viktigere, mener Eriksen.

Han tror måten «Skam» har tatt opp temaer som sex, religion og legning, skaper refleksjon og engasjement hos ungdommer.

– Det tror jeg vil gjøre at man har mer toleranse for mangfoldet, og at man er forskjellige i samfunnet men likevel holder sammen. Jeg håper det kan bygge toleranse og evnen til å leve i denne verdenen. Det var slik det startet, for å gi unge jenter verktøyene til å takle tilværelsen, avslutter Eriksen.