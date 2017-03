Josefine Frida Pettersen fra «Skam» har over en million Instagram-følgere

20-åringen er i eksklusivt selskap.

«Takk for at dere følger meg, 1 MILLION?? Hvaaa, det er galskap. Vit at jeg ser alle deres kommentarer, bilder, meldinger og tegninger. Dere er så søte og talentfulle og snille. Dette blir for langt. Jeg slutter nå. GRUPPEKLEM <3333»

Slik markerer Josefine Pettersen, best kjent som Noora i «Skam», at hun nå har et syvsifret antall følgere på sin Instagram.

– Koselig at folk følger med, sier hun til VG.

Skuespilleren er en av få norske kjendiser som kan skryte av å ha bikket millionen på det sosiale mediet.

POSTER LITE: Josefine Frida Pettersen. Foto: TRØNDELAG TEATER

En offisiell toppliste foreligger ikke, men etter det VG kjenner til er interiørgründeren Denice Hagen den største norske på Instagram, med 2,3 millioner følgere – vel å merke en konto som ikke er personlig, og som promoterer produkter.

Bloggere gjør det bra



Fotballesset Martin Ødegaard har 2,1 millioner følgere. Motebloggeren Andrea Brataas har 1,5 millioner. Bakebloggeren Manuela Kjeilen har 1,2 millioner.

Kygo er den største artisten, med 1,5 millioner. Marcus & Martinus har 674.000. Astrid Smeplass har 310.000.

SLO GJENNOM SAMMEN: Ulrikke Falch (t.v.) og Josefine Frida Pettersen i «Skam». Foto: NRK

Flere av Norges mest profilerte bloggere må slå seg sammen for å passere en million:

Caroline Berg Eriksen har 355.000 følgere, Sophie Elise Isachsen 347.000, Anna Rasmussen 314.000.

Josefine Pettersens «Skam»-kollega Ulrikke Falch får mye oppmerksomhet for sitt sosiale engasjement og sine humoristiske innfall på Instagram. Hun har nå 694.000 følgere.

Falch oppdaterer nærmest daglig, i kontrast til Pettersen.

Den nyslåtte «instamillionæren» har kun postet 19 bilder det siste året.

Her følger noen høydepunkter derfra.

Feiring av treårsdag med kjæresten:

På ferietur i Israel:

Med «Skam»-gjengen på Gullruten:

Med «Skam»-manusforfatter Julie Andem og Thomas «Skam-William» Hayes: