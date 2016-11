Hollywood-stjerne med «Skam»-feber

«Glee»-stjernen Kevin McHale (28) hyller norske «Skam» i sosiale medier.

«Skam»-feberen har for lengst blitt en folkesykdom i Skandinavia. Nå ser det ut til at serien, som har hatt pause i sesongen siden 4. november, har trollbundet et nytt publikum på andre siden av Atlanteren. For bare noen få dager siden kom nemlig den tidligere «Glee»-skuespilleren ut av skapet som «Skam»-fan på Twitter.

«Litt av et tidspunkt Skam tar 10 dagers pause på. Er du enig?», skriver skuespilleren, og tagger en kompis.

Og i løpet av natten diskuterte han mulige teorier om Even og Isak med andre fans. Dette har selvsagt «Skam»-redaksjonen på Marienlyst i Oslo fått med seg.

– Det er veldig gøy at han har oppdaget «Skam» - stemningen har vært god i redaksjonen i morgentimene, sier Marianne Furevold, prosjektleder for «Skam» til VG mandag.

Det er ikke mulig å se «Skam» med engelske tekster på grunn av visningsrett og musikkavtaler via NRKs nettspiller, men fansen har tatt saken i egne hender og tekstet programmet selv.

– Vi ser at det finnes tekstede versjoner på andre plattformer. Vi ønsker jo at så mange som mulig får se «Skam», men samtidig må vi forholde oss til retningslinjene for serien.

– Hvorfor tror du feberen sprer seg?

– «Skam» handler om relasjoner og om det å være menneske. Det tenker jeg er en internasjonal følelse, som treffer mange, sier Furevold.

I den tredje sesongen av NRK-serien følger vi homofile Isak, andreklassing på Nissen Hartvig, som kjenner på sterke følelser i forbindelse med sin første homofile relasjon med tredjeklassingen Even.

McHale har selv vært sentral i en mye omtalt TV-serie med et bredt publikum. I hele seks sesonger var «Glee» en del av den amerikanske populærkulturen der temaer som tenåringsgraviditet, seksualitet, selvmord og mobbing var oppe. «Glee» var også første ute med å vise en transkjønnet persons overgang i en TV-serie.