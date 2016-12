Her får Skam-Tarjei gaver fra danske fans

Tarjei Sandvik Moe fikk en helt spesiell takk fra Simon Falk og vennene hans.

«Skam» har det siste halve året tatt Skandinavia med storm. Særlig i Danmark har de fått øynene opp for ungdomsserien. DR 3 begynte å sende sesong 1 i desember, men mange hadde da allerede oppdaget serien på NRKs «Skam»-nettside. Allerede i oktober så man økning av danskebrukere på «Skam»-nettsiden.

Dansk fans har laget sin egen Facebook-gruppe «Kosegruppa DK», hvor de diskuterer klipp, språk og handling. Den har i skrivende stund over 22.000 medlemmer i alle aldre. I tillegg legges det ut selfies med skuespillerne i serien, og bilder fra besøk ved steder hvor scener er spilt inn.

I «Kosegruppa DK» har Simon Falk lagt ut to bilder av møtet med Tarjei Sandvik Moe, som spiller Isak i ungdomsserien, hvor han også overrakte gavene fra gruppen og den danske fansen.

– Jeg fikk tak i noen danske spesialiteter, blant annet sjokolade. I tillegg fikk han et kort hvor vi takket han for prestasjonen i denne sesongen, et glass kardemomme, Politikens film og TV-bilag med fantegninger fra «Skam», alt i et nett fra avisen med en av tegningene på, skriver Simon Falk i en epost til VG.

TAKKET: Simon Falk viste Tarjei Sandvik Moe tegninger fra fans i danske Politiken Foto: Privat

– Han virket veldig glad, og litt overveldet over at det er over 22.000 dedikerte «Skam»-fans i «Kosegruppa DK», forteller Simon.

Det hele kom i stand relativt spontant da han og noen venner ønsket å dra til Oslo på «Skam-safari». I helgen var de en gjeng på sju personer som besøkte en rekke av stedene som serien har blitt spilt inn.

– Det var magisk å gå inn i Sagene kirke og betrakte rommet hvor scenen «O Helga Natt» ble spilt inn. Den står sterkt for meg i denne sesongen.

De var også på forestillingen «What would Jesus do» med Antiteateret hvor Tarjei Sandvik Moe har en av rollene. Det var her de overrakte gavene fra den danske fansen.

På humoristisk vis anerkjenner han at er en «voksenteenager», men selv om han med sine 41 år er utenfor målgruppen til serien har han blitt hektet.

– Det gikk fra å være en ungdomsserie som jeg likte å følge, til noe som tok meg tilbake til ting jeg selv opplevde som 17-åring, forteller han.

Serien har skapt noe unikt

For Falk var det viktig at møtet med Tarjei Sandvik Moe ikke ble som alle de andre fan-møtene.

– Det var så stas for meg å gi ham gavene. Jeg ønsket å vise hvor mange mennesker i Danmark som har gledet seg over hans måte å spille Isak, sier han.

Han forteller at med gavene ønsket de å vise at Skam-universet har skapt en plattform hvor folk kan møtes og overanalysere det som skjer i serien, samtidig som folk som kanskje ikke hadde pratet med hverandre ellers får et felles forum i serien.

– Det serien har skapt både på og utenfor skjermen er helt unikt, konstaterer han.

På fredag ble den tredje sesongen av serien avsluttet. Siden har spekulasjonene om hvilke rollefigur som blir hovedrollen i den fjerde sesongen gått i sosiale medier. Det til tross for at det er usikkert om SVT vil kjøpe den fjerde sesongen.

Kommunikasjonsrådgiver Nadra Mechouk i SVT sier til Expressen at de ennå ikke vet noe om hvordan den sesongen blir, men at de sannsynligvis vil være interessert i den også.

– Det tror jeg definitivt at vi er ettersom vi sender de tre første sesongene, sier hun til avisen.

Både Sverige og Danmark viser for tiden sesong 2 av «Skam», og for kort tid siden kom den svenske kommentaren som mener at William er en potensiell voldtekstmann. I Sverige vil sesong tre bli vist i januar, og ifølge Ekstra Bladet er danske DR i forhandlinger med NRK om å få vise sesong tre på nyåret.