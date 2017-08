Her får «Skam»-skaperen Peer Gynt-prisen av Erna

GÅLÅ (VG) – Dette er stort, men det har egentlig ikke gått opp for oss hvor stort det er, sier «Skam»-skaper Julie Andem etter at «Skam» fredag fikk årets Peer Gynt-pris av statsminister Erna Solberg.

Med seg på Peer Gynt-scenen på Gålå hadde hun «Skam»-skuespillerne Ina Svenningdal og Adam Ezzari og TV-seriens produsent Marianne Furevold.

– «Skam» har gjort som Ibsen, de har fortalt historien om oss, om Norge, sa statsministeren i sin tale til årets prisvinner.

– Jeg så Peer Gynt-forstillingen i fjor og det var en fantastisk opplevelse. Men årets forestilling er en annen, så den gleder jeg meg veldig til å se, sier Ina Svenningdal.

– Jeg har aldri sett Peer Gynt før, men vi har jo ham og Ibsen på skolen, sier Adam Ezzari.

Dermed fortsetter prisdrysset over «Skam», som senest i mai i år mottok tre Gullrutepriser under Nordiske Mediedager i Bergen for TV-året 2016. Serien ble kåret til «Beste TV-drama», «Beste nye programserie» og «Årets nyskapning». Også i 2016 hentet Skam hjem tre Gullrute-priser for TV-året 2015.

Har vunnet flere priser



I mars i år ble Skam tildelt Fredrikkeprisen – Sanitetskvinnenes hederspris, en statuett og 100.000 kroner som Skam-produsentene bestemte skulle gå til organisasjonen Sisterhood, et jenteprosjekt i Oslo for aldersgruppen 13–21.

Fra før av kan Skam også smykke seg med Nordens språkpris for 2016 og «Digital Online Award» av bransjetidsskriftet C21 i Storbritannia.

Det er politikerne på Stortinget som nominerer og utnevner vinneren av Peer Gynt-prisen. Den tildeles hvert år til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norge kjent i utlandet.

Julie Andem er glad for å være på Gålå for å ta imot prisen som årets Peer Gynt.

Jeg visste nok ikke hvor stort det var før jeg sjekket hvem som har fått prisen før oss, sier hun.

Prisvinnerne bak «Skam» havner i godt selskap: Prisen ble første gang delt ut i 1971 og da var det tidligere statsminister Einar Gerhardsen som fikk den.

– Vet ikke noe om «Skam» i USA



Etter det finner vi størrelser som Per Aabel, Liv Ullmann, daværende kronprinsesse Sonja, A-ha, Thorvald Stoltenberg, Åsne Seierstad Ole Gunnar Solskjær, Magnus Carlsen, Jo Nesbø, May-Britt og Edvard Moser på listen. Bare for å ha nevnt noen.

Bak seg har Julie Andem to hektiske og intense år med Skam-jobbing. Samtidig som det er godt å få en litt roligere periode, legger hun ikke skjul på at det er litt vemodig at Skam-perioden er over.

– Jeg må innrømme at jeg hadde ventet meg en slags posttraumatisk reaksjon, men den har heldigvis ikke kommet. I stedet har jeg slappet av ordentlig. Nå skal jeg bare ha helt fri til 1. oktober, sier hun.

Andem bedyrer at hun er helt ferdig med «Skam» nå.

– Jeg vet absolutt ikke noe om hva som skjer med «Skam» og USA. Alle spør om det, men det er helt sant, jeg vet ikke noe mer om det.

«Skam»-suksessen har vært formidabel – og selv om hun gjerne og ofte bruker ord som «veldig gøy og fantastisk moro» har det også vært tøft.

Klart det har vært et stort press. Massevis. Særlig kjente jeg på det før sesong tre. Da hadde alle store forventninger, sier Andem.

Har holdt seg i bakgrunnen



Hun er veldig tydelig på at grunnlaget for «Skam»-suksessen i hovedsak ligger hos ungdommen selv. Hun har gjort dybdeintervjuer – mange av dem opptil tre timer lange. Hun har oppsøkt ungdomsmiljøer, fått ungdommen til å snakke om seg selv.

– Det har ikke vært så vanskelig heller. Så lenge man lover dem at de kan være anonyme har det gått fint. Etter hvert har jeg også kommet tett på skuespillerne, som i aller høyeste grad har vært med på å forme serien, sier Julie Andem.

Hun har hele tiden valgt å holde seg i bakgrunnen og er veldig tydelig på at hun slett ikke ønsker oppmerksomhet rundt sin egen person.

– Hadde det bare vært opp til meg, hadde jeg sittet her og snakket nå heller. Jeg trives veldig godt med å holde meg i bakgrunnen, men mange har hatt vanskelig for å forstå at jeg ikke har hatt lyst til å være i fokus, være foran kamera, fortsetter Julie Andem.

For henne har årene med «Skam» nærmest vært altoppslukende. Hun har vært veldig tett på serien – og vært med på å bestemme det meste.

Alt fra manus til klipp og regi, ja ned på detaljer som hvor mange prosent svart det skulle være i selve «Skam»-logoen.