Full skjæring rundt TV-pilot

Manusforfatteren TV-piloten «Østkant/vestkant» har trukket seg. Nå kan saken ende hos namsmannen.

VG omtalte innspillingen av TV-piloten «Østkant vestkant» tidligere i vinter da det ble kjent at «Skam»-stjernen Tarjei Sandvik Moe trakk seg fra prosjektet.

Moe har senere fortalt VG at han bare hadde kontrakt for å spille inn piloten.

Nå har også pilotepisodens manusforfatter Fredrik Siegel Sjølund trukket seg. Det bekrefter Sverre Pedersen i Filmforbundet.

– Ja, det har vært skjæring underveis. Han var også en av skuespillerne i episoden. Vi håper på å få til et forlik. Dersom man ikke får til et forlik kan vi gå til namsmannen og få et forbud mot bruk av det innspilte materialet.

Henrik Sander representerer Dreamact Filmproduction, som produserer filmen. Ifølge ham er det ikke Fredrik Siegel Sjølund som har skrevet manuset alene.

– Dreamact Filmproduction er produsent for pilotepisoden «Maja» i «Østkant/Vestkant». Manuset er utarbeidet av flere i fellesskap som alle har akseptert at manuset ble benyttet ved innspillingen av pilotepisoden, skriver han i en e-post til VG.

– Det har i anledning av innspillingen vært en del interesse rundt prosjektet og derav har det i ettertid kommet henvendelser fra enkelte som ønsker å få en del av et eventuelt sluttprodukt. Dreamact Filmproduction har vært i dialog med Sjølund via Norsk Filmforbund og avventer respons på vår siste henvendelse.

TV-pilotens ene produsent, Kjetil Paulsen, ønsker ikke å kommentere saken, men sier at piloten ikke er skrinlagt.

– Vi fortsetter prosessen, men er i pausemodus nå. Nå er vi på vei til USA med et annet prosjekt, sier han til VG.

VG har vært i kontakt med flere involverte som også har trukket seg fra prosjektet.