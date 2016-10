Færre nordmenn ser Skam

Seertallene for Skam holder seg stabile, men dansker har erstattet mange nordmenn.

Sesong tre av Skam er inne i sin tredje uke. Ferske tall viser at 28 prosent av Skam-brukere på NRK TV er danske.

Håkon Moslet, redaktør i TV NRK P3, sier at William og Noora-fenomenet var noe helt spesielt, og at sesong tre har en annen tematikk som kanskje ikke når like bredt ut.

– Skam har skiftet fokus. Nå ligger det på guttegjengen og Isaks utforskning av egen identitet og seksualitet.

Moslet sier at målet med Skam er å treffe unge folk og han har ingen forventninger til at sesong tre skal nå samme høyder som den forrige sesongen.

– Nesten en tredjedel av Skam-brukerne er danske, vil det si at dere har mistet mange norske brukere?

– Vi er like glade i alle brukere – streite og skeive, norske og danske, bygd og by. At Skam-bølgen har slått så hardt innover Danmark nå i høst, er jo et enormt kompliment til hele serien, sier han.

Moslet understreker at første episode i første sesong brukte et år på å nå en million seere, mens første episode i sesong tre har brukt halvannen uke på å nå 450.000 seere.