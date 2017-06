Dette vet vi om amerikanske «Skam»

I går var siste innspillingsdag for norske «Skam». Nå går de i gang med amerikanske «Shame».

Det var i desember i fjor det ble kjent at den britiske produsenten Simon Fuller hadde kjøpt rettighetene til å produsere «Skam» i USA. Fuller er kjent som mannen bak popfenomenet Spice Girls og TV-formater som «Idol» og «Skal vi danse». Det var Fuller selv som tok kontakt med NRK for å forhandle om rettighetene.

Så du: William er tilbake i «Skam»

– «Skam» har potensial til å bli en innflytelsesrik serie i Nord-Amerika, hvor vi ikke har noe lignende. Det viser at Norge og Skandinavia er i front på innovasjon og kreativitet, og jeg er stolt av å være med å gjøre «Skam» tilgjengelig for et mye større publikum enn i dag, sa Fuller til NRK da avtalen var klar.

HOVEDPERSON: Sana er hovedpersonen i sesong 4 av «Skam». Foto: , NRK

Håkon Moslet, redaksjonssjef i NRK P3, sa da at de opplever briten som en mann som forstår kjernen i serien, og som de er trygge på at vil lage en god versjon av «Skam» som er tro mot originalen.

«Skam»-Ulrikke: Derfor angriper hun speil med post-it-lapper

I helgen gjorde svenske DI Weekend et intervju med den svenske produsenten Per Blankens, som har fått «Skam»-jobben av Simon Fuller. Blankens har tidligere vært produsent for amerikanske «Idol».

Andems ånd skal videreføres



I intervjuet, sitert av blant annet Aftonbladet, forteller Blankens at han har fått mange tips av «Skam»-manusforfatter og regissør Julie Andem. Han lover også at den amerikanske versjonen skal lages i samme ånd som originalen.

Les også: «Skam»-Tarjei får musikalrolle

RETUR: Thomas Hayes dukket opp igjen som William i fredagens klipp. Til Nooras overraskelse. Skjermdump fra , NRK

– Nordmennene ga oss masse input og vi fikk tatt mange avgjørelser. Nå gjelder det for meg å samle alle trådene: Sette sammen teamet, få manusene bearbeidet og oversatt, finne et innspillingssted, regissører og skuespillere, sier Blankens til DI.

Amerikansk russebuss



Ifølge den svenske avisen skal alle rollefigurene som er med i norske «Skam» være med i den amerikanske – men innholdet skal tilpasses amerikanske seerne. Dermed må temaer som for eksempel russetid og russebuss endres.

Husker du: Slik har du aldri sett «Skam»-Ina

Serien skal altså hete «Shame» i USA. Innspillingen skal begynne over sommeren og vare frem til jul, og premieren blir allerede til høsten. Kun én sesong er bestilt i første omgang, men den svenske produksjonslederen håper det blir flere.

ROMEO OG ROMEO: Tarjei Sandvik Moe som Isak og Henrik Holm som Even i sesong 3. Foto: , NRK

– Jeg tror «Shame» kommer til å få et enormt gjennomslag i USA, det finnes ikke noe lignende på TV her. Temaet er universelt, alle kan relatere til serien – vi har jo alle vært 16 år, så det er ingen grenser for hvor stort det kan bli, sier Blankens til DI.

Ifølge svenske Nyheter 24 er tanken at det også i USA skal skapes en hjemmeside der klipp og SMS-kommunikasjon publiseres med klokkeslett som i den norske versjonen. Rollefigurene skal også ha Instagram-profiler. Én utfordring er selvsagt at USA har seks ulike tidssoner. Det vet de så langt ikke hvordan de skal løse.

Fikk du med deg: «Skam» vant Årets TV-øyeblikk

Byen serien skal spilles inn i er ikke bestemt så langt, men Blankens nevner Chicago, Minneapolis, Seattle og Austin som mulige kandidater.

SVENSK «SKAM»-SJEF: Per Blankens, her som produksjonsleder på amerikanske «Idol» i Los Angeles i 2014. Foto: Thomas Engström , XP

Det haster med å bestemme innspillingssted, for da skal det allerede før sommeren arrangeres åpne auditions for å finne fram til de rette skuespillerne. Det er bestemt at de – som i den norske versjonen – skal være amatører.

Sex blir en utfordring



Blankens forteller også at det blir en utfordring å vise sex i den amerikanske versjonen, og at serien nesten ikke har med noen foreldreroller. Der må de finne løsninger som for eksempel at Nooras søster på universitetet har kollektivet der Noora, Linn, Eskild og Isak bor.

«Skam»-musikken: «Fy faen», for en suksess

Om hvorfor nettopp han har fått jobben, sier svensken:

– Jeg sees vel som en bra bro mellom USA og Skandinavia. Det er vanskelig for dem her i Hollywood å forstå hvordan vi i Skandinavia kan produsere TV med så høy kvalitet for så lite penger.

Andem ønsket i USA



Det har lenge versert rykter, blant annet i VGTVs Panelet og podkasten Harm og Hegseth, om at Julie Andem skal til USA, og regissere serien selv.

Svensken sier selv at han ønsker Andem i den amerikanske produksjonen.

– Det er jo Julie Andems ånd som svever over hele serien, så det kjennes som en naturlig tanke, sier han til DI.

NRK har tirsdag morgen ikke besvart VGs forespørsel om en kommentar til hvordan Andem skal være involvert i «Shame».

Derfor sluttet han: Thomas Hayes om livet som «Skam-William» (VG+)

Mandag publiserte flere av «Skam»-skuespillerne på sosiale medier at de hadde siste innspillingsdag.

I helgen var det ikke avgjort hvilken amerikansk distributør som skal sende «Shame». Ifølge Blankens er de i sluttforhandlinger, og venter bare på grønt lys før alt settes i gang.