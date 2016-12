Det blir en fjerde sesong av «Skam»

Det kommer en ny sesong av den megapopulære ungdomsserien til våren.

– Vi er i gang med å planlegge fjerde sesong nå, sier redaksjonssjef Håkon Moslet, i NRK P3 til NRK.

Mer vil han foreløpig ikke avsløre.

Samtidig er det klart at det kommer en amerikansk versjon av serien. Den er planlagt å komme allerede til neste år.

Det er produsenten Simon Fuller som skal amerikanisere den populære norske serien. Fullers produksjonsselskap XIX Entertainment har signert en intensjonsavtale med NRK.

– Vi har hatt en fin dialog med Simon Fuller siden i sommer. At han vil produsere «Shame» i USA, er en stor fjær i hatten for Julie Andem og teamet, NRK og den norske TV-bransjen. Vi er utrolig stolte av at en serie rettet mot ungdom som tar opp temaer som seksuell identitet, psykiske problemer, religion, festvoldtekt og spiseforstyrrelser, blir et internasjonalt fenomen, sier redaksjonssjef for TV i NRK P3, Håkon Moslet i en pressemelding.

Produsent Fuller har skapt store internasjonale TV-suksesser som «Idol», «So You Think You Can Dance», og var dessuten mannen bak pop-gruppen Spice Girls. Han planlegger å produsere den engelskspråklige versjonen av «Skam» i 2017, og er full av lovord om den norske serien.

– «Skam» er en viktig serie fordi den har et helt spesielt innhold, laget med ærlighet og integritet for et yngre publikum. Serien er ledende i hvordan den utforsker ulike kanaler og plattformer for historiefortelling, sier Simon Fuller i pressemeldingen.

Han mener «Skam» har potensiale til å bli en innflytelsesrik serie i Nord-Amerika.

– Vi har ikke noe lignende. Det viser at Norge og Skandinavia er i front på innovasjon og kreativitet, og jeg er stolt av å være med å gjøre «Skam» tilgjengelig for et mye større publikum enn i dag, sier Fuller.

Serien har siden starten i 2015 oppnådd stor popularitet for sin måte å fortelle historien på ulike sosiale plattformer, og sesong 3 har hatt seertall på over 1,2 millioner ukentlige seere, melder NRK.