Derfor er «Skam»-Sana som Lisa Simpson

BERGEN (VG) TV-ekspert forklarer hvordan rollefigurene i «Skam» er formet. Sana sammenlignes med Lisa Simpson i «The Simpsons» og Charlotte York i «Sex og singelliv».

Laurie Hutzler heter dramaturgen som har utviklet en modell for hvordan man bør forme rollefigurene i en TV-serie. Hun har vært konsulent på TV-serier verden over, og forteller at også «Skam» er basert på hennes modell for hvilke kvaliteter karakterene bør ha.

På Mediedagene i Bergen holdt Hutzler foredrag torsdag morgen om sin «følelsesmessige verktøykasse», der hun har identifisert ni ulike trekk rollefigurer kan orientere seg etter.

Dramaturgen mener denne «lakmustesten» for følelser er like viktig som det tekniske i en TV-serie. Både skuespiller og manusforfatter må vite hva rollefiguren orienterer seg ut fra.

Mens Eva, hovedpersonen i sesong 1 av «Skam», er beskrevet som en karakter som er drevet av idealisme, sammenlignet med Arya Stark i «Game of Thrones» og Meredith Grey i «Grey’s Anatomy», sammenlignet Hutzler Sana med rollefigurer som Lisa Simpson.

«SKAM»-METODEN: Laurie Hutzler forteller hvordan rollefigurene i «Skam» er modellert. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

– Sana er drevet av samvittigheten. Hun er serien moralske midtpunkt. Alle andre rollefigurer må spille på den banen hovedkarakteren etablerer, forteller manuseksperten.

Hun mener Sana på den måten også er lik Charlotte York i «Sex og singelliv» og Diane Chambers i «Cheers».

På Nordiske Mediedager i fjor, fortalte serieskaper Julie Andem mer om hvordan «Skam» var laget. Hun snakket blant annet om hvordan Sana var formet:

– Hun er først og fremst veldig strategisk og viljesterk. Hovedpoenget med Sana var å prøve å lage en muslimsk karakter som velger sitt eget forhold til religionen. Hun tror og har en sterk tro, men hele pakka som kulturen kanskje prøver å presse på henne, trenger hun ikke å forholde seg til.

Hun fortalte også at selv om rollefigurene var skrevet før skuespillene kom på plass, får de absolutt påvirke dem de spiller.