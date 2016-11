Danske lærere jubler over «Skam»-suksess

Det er ikke bare danske ungdommer som jubler for TV-serien «Skam». Det gjør også lærerne deres. Nå blir «Skam» julekalender på DR3.

Det skriver den danske avisen Politiken. Og i desember blir det det «Skam»-bonaza på den danske statskanalen. I beste julekalender stil skal et avsnitt fra de første to sesongene vises hver dag frem til jul - og på selveste julaften skal alle de 23 avsnittende vises non-stop.

– Nå opplever lærerne hvordan et syngende oslo-norsk har gjort sitt inntog i danske skolegårder, med en mulig langtidseffekt på tilgangen til nordisk språk og litteratur generelt, skriver avisen.

Lederen for Dansklærerforeningen, Jens Raahauge, jubler og kaller «Skam» for en gave.

– Tenk hva det betyr for undervisningen i nordiske språk at lærerne plutselig står overfor elever som er interessert, sier Raahauge til Politiken.

Han får støtte av en annen fagforeningsleder for danske lærere i den videregående skolen.

– Mine elever i annen klasse vil gjerne at vi tar opp «Skam» i dansstimene og friminuttene hører jeg at eleven snakker. Det synes vi lærere er morsomt, sier Birgitte Darger til Politiken.

Avisen har også møtt en rekke danske skoleelever som mer enn gjerne gir «syngende smakebiter» på hva de har lært av norsk de siste månedene. Enten det nå handler om det som Politiken omtaler som «serien berømte slanguttrykk som drittsekk - eller Skam-klassikeren Kødder du med meg?»

– Jeg skjønner nå at jeg kanskje har mer til felles norske ungdommer, enn unge fra USA , sier en av elevene ved Statsgymnasiet i Aarhus.

Det er ikke bare danske lærere som ser muligheter med «Skam». Danske medier vet også å utnytte interessen for både for serien - og norsk språk. Den danske utgaven av Cosmopolitan har forklart «Skam»-lingoen til sine danske lesere, på en så underholdene måte at VG tidligere i høst gjenga den i sin helhet.

Politiken har laget en egen test deg selv slik at leserne kan finne ut hvem av «Skam»-karakterene de ligner mest på, mens DR3 har laget sin egen «Skam»-parodi som er sett mer enn en million ganger.