«Skam» slår alle rekorder i Sverige. Nylig passerte det norske TV-fenomenet 25 millioner startede visninger på SVT Play.

Det opplyser SVT-direktør Hanna Stjärne i et intervju med radioprogrammet Ekot.

– Tidligere har det alltid vært slik at julekalenderen har vært det programmet som har vært absolutt mest sett i SVT Play - men nylig gikk «Skam» forbi og er tidenes mest sette på SVT Play, fortalte Hanna Stjärne i intervjuet.

Les også: «Skam»-suksess for Gabrielle Leithaug

– Dette er stort, sier analysesjef i NRK, Kristian Tolonen til VG.

Tallene fra SVT viser at sesong 1 av «Skam», som ble lagt ut på SVTs strømmetjeneste 13. desember, så langt har 11, 4 millioner visninger. Sesong tre har siden 6. januar hatt 3,7 millioner visninger.

– Tiltross for at svenskene er dobbelt så mange som oss, er dette svært gode tall også i svensk sammenheng, sier Tolonen.

Håkon Moslet, redaksjonssjef for «Skam» er også svært begeistret.

– Dette er nesten ikke til å tro. Jeg vet ikke om noe lignende har skjedd en norsk TV-serie noen gang, uavhengig av distribusjonsform. Det viser at alt er mulig, at svensker er ålreite og at «Skam» har helt spesielle kvaliteter, sier Moslet til VG.

NRKs nettserie startet som en farsott i Norge, og siden har «Skam»-feberen nådd flere. Danskene oppdaget serien i vår, serien har fått stor omtale i britiske Guardian, og også en amerikansk versjon skal utvikles.

Forrige uke ble det klart at NRK blokkerer «Skam» for utenlandske seere, slik at TV-serien ikke lenger er tilgjengelig i andre land via NRKs nettspiller og NRK P3 egen «Skam»-side. Årsaken er at musikkbransjen mener avtalene NRK har inngått for bruk av musikk i egne produksjoner ikke tar høyde for den internasjonale suksessen «Skam» har blitt.

Tall fra NRK viser at omtrent halvparten av alle brukerne som ser «Skam» på NRKs nettsider kommer fra utlandet. Den største andelen av de utenlandske brukerne er fra Danmark og Sverige.

Hylles av svenskene

Nylig var en av de sentrale personene bak «Skam» instruktør og manusforfatter, Julie Andem var nylig i Danmarks Radio og svarte på spørsmål fra den danske fansen. Et av de spørsmålene hun fikk var hvilken av «Skam»-karakterene hun kunne relatere seg mest til.

– Jeg kan relatere meg like mye til alle karakterene. Jeg kan se meg selv like mye i William som i Chris, svarte Andem i følge DR.

Husker du? Her er «lille» Marius og Astrid S i «Skam»

Svenskene pleier ikke å være veldig interessert i norsk drama, men «Skam» har man fått øynene opp for og serien har fått mye oppmerksomhet i vårt naboland den siste tiden. På julaften hyllet svenske kommentatoren Lasse Anrell serien i sin årlige kåring av årets beste filmer, programmer og musikk i avisen Nye Wermlands-Tidningen, og utropte «Skam» som vinneren av årets TV-serie.

«Ingen annen dramaserie fungerer like bra – både for fjortiser og eldre herrer», skriver den tidligere Aftonbladet-kommentatoren julaften om serien som også har tatt svenskene med storm.

Fikk du med deg? Svensk kommentator: «Skam»-William er en potensiell voldtektsmann

En annen som har sett og kommentert er Malin Nilsson i nettstedet nyheter24.se. Hun synes slett ikke William og Noora, som «alle» heiet på her i landet i vår, er noe søtt par.

Man trenger knapt å skrape på utsiden for å se at forholdet deres ikke er søtt. For, hvor mye vi enn skulle håpe på at William er en misforstått «bad boy» som innerst inne er en snill gutt, så er han alt annet enn det», skriver Nilsson og fortsetter:

«William er akkurat som mange andre menn, en potensiell voldtektsmann som ikke kan ta et nei for et nei».