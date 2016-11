Slik takler finalistene nervene før finalen i «Skal vi danse»

Tre deltagere står igjen og skal kjempe om å bli årets vinner av TV 2s dansereality, og dommer Tore Petterson har tenkt mye på hvem som kan ta hjem seieren.

I kveld skal Markus Bailey, Eilev Bjerkerud og Raylee Kristiansen svinge seg med sine respektive dansepartnere på parketten for siste gang.

Markus Bailey røper før sending at han er nervøs, fordi han gleder seg sånn.

– Det er en rar type nervøsitet. Jeg er så klar for å levere min beste dans noensinne, men er nervøs for at jeg ikke greier det. Jeg håper jeg klarer å samle meg slik at jeg får det til, forteller han til VG kort tid før sending.

Les også: Slik har «Skal vi danse» vært for finalistene

Han takler nervene med å puste rolig og henge med de andre deltagerne.

DAGEN FØR DAGEN: Eilev Bjerkerud, Markus Bailey og Raylee Kristiansen før siste trening i går Foto: , TV 2

– Jeg, Raylee og Eilvev er jo sammen hele dagen i dag, og støtter hverandre. Vi har allerede grått og klemt hverandre i dag. Det er trist å tenke på at det snart er over, og vi har danset vår siste dans alle sammen, sier han.

Eilev Bjerkerud har egentlig vært rolig hele dagen, frem til en time før sending.

– Nå kjenner jeg nervene begynner å komme. De kommer alltid rett før jeg skal på parketten, forteller han og legger til:

– Jeg tenker at nerver er bra, de gir meg adrenalin og gjør at jeg skjerper meg. Det gir meg energi når jeg er på parketten.

Eilev Bjerkerud: Får hjelp av faren til å bygge «Farmen»-hytta

Skal ikke kaste bort siste dagen

Raylee Kristiansen har nervene under kontroll før sending.

– Det er siste dagen i dag, og jeg kan ikke kaste bort den med å være nervøs. Nå skal jeg bare kose meg og ha det gøy! Slår hun fast, og konstaterer at nervene ikke får ta overhånd:

– Hvis jeg blir frustrert så pleier jeg å slå i en vegg, ler hun.

DOMMERNE: F.v: Trine Dehli Cleve, Egor Filipenko, Merete Lingjærde og Tore Petterson. Foto: Fredrik Solstad , VG

Raylee: Velger trening og jobb foran alkohol

Dommer Tore Petterson har tenkt mye på de forskjellige deltagerne de siste ukene.

– Det blir veldig spennende i kveld fordi de er så innmari forskjellige. Jeg har nok hatt mye klarere favoritter tidligere år, enn jeg har hatt i dag. Jeg har virkelig ingen anelse om hvem som vinner, sier han og legger til:

– Hvis alle tre bare går inn med den roen jeg har sett tidligere i dag så vil de gjøre det veldig bra.

De tre skal først danse jive alle sammen, så en showdans. Etter dette vil to av parene gå videre til superfinalen, hvor de har valgt en dans fra tidligere i sesongen som de danser. Etter dette kåres vinneren.

I kveld danser parene disse dansene

Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya - Jive

Hall & Oates / You Make My Dreams

Raylee og Alexander Svanberg – Jive

Alesha Dixon / The Boy Does Nothing

Markus Bailey og Mai Mentzoni – Jive

One Direction / One Way Or Another

Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya - Showdans

Alan Walker / Faded Restrung

Raylee og Alexander Svanberg – Showdans

DJ Chus/ Voices of Savannah

Markus Bailey og Mai Mentzoni – Showdans

Karpe Diem / Gunerius