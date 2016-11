Slik har «Skal vi danse» vært for finalistene

Den siste uken har bydd på slitne kropper og vemodige sinn for de tre gjenværende finalistene i «Skal vi danse». De har klare planer for sin første fridag på tre måneder.

Eilev Bjerkerud, Markus Bailey og Raylee Kristiansen ble forrige lørdag klare for finale i «Skal vi danse». Det hadde ingen av dem trodd da de startet i sommer.

De siste tre månedene har bestått av mye trening, og lite fri. Det har kroppene merket.

– «Fy søren Raylee du er maskin» og «Jeg er full av energi, dette er ikke slitsomt i det hele tatt» har jeg måttet si til meg selv på trening denne uken for å klare det, forteller Raylee.

Bailey forteller at de siste månedene har han vært skikkelig, skikkelig sliten.

– I natt holdt jeg på å begynne å gråte fordi jeg hadde så vondt i kneet at jeg ikke fikk sove, sier han.

Den siste måneden har Bjerkerud intensivert treningen, og livet har bestått av dansing og soving.

– Men den siste uken har jeg vært skikkelig sliten. Vi har trent så mye den siste måneden.

Planen er ikke å ha planer

KLARE FOR FINALE: Forrige lørdag kunne Eilev Bjerkerud (f.v), Raylee og Markus Bailey slippe jubelen løs Foto: Thomas Reisæter , TV2

De tre har ikke hatt en eneste fridag siden de startet treningen 25. juli. Først på søndag vil de få tid til noe annet enn dans.

– Da skal jeg sove, bestille mat og spille FIFA, i den rekkefølgen, slår Bailey fast, og Raylee har planer i samme duren.

– Jeg skal sove, og kanskje bake noe eller lage mat. Jeg er skikkelig dårlig på det, men jeg syns det er gøy og vil gjerne lære meg det, forteller hun, mens Bjerkerud kun gleder seg til å ha fri.

– For det har jeg ikke hatt siden 25. juli. Da er planen å ha ingen planer.

De tre har pirket, trent og jobbet med danser på et nivå de ikke hadde sett for seg. Raylee har hatt en barndomsdrøm om å være med i danserealityen, og hun hadde sett for seg at det ville gå greit å lære trinnene.

– Men at det skal være så mye teknikk har vært den store overraskelsen, forteller hun.

Bailey har lært at det å slite litt kan gi uttelling.

– Det som er spesielt med disse selskapsdansene er at det er så detaljstyrt. Jeg er jo egentlig en forkjemper for at alt skal være lov, men nå har jeg vært i en situasjon hvor det ikke er lov å bevege hodet til høyre, det skal være til venstre hele tiden, forteller han.

Nå gleder han seg til å ta med parkett-dansen til klubben lørdagene fremover.

FINPUSSER: Raylee og Alexander Svanberg på siste trening før finalen Foto: , TV 2

– Det er ikke så dumt å «twerke» med holdning, ler han.

Like vinnersjanser

Likevel snakker alle tre om en vemodig og trist stemning på dansesenteret den siste treningsdagen.

– Selvfølgelig også litt deilig at det nærmer seg litt fri, men det er utrolig trist at de rigger ned alt. Det er en farvel stemning her, forteller Raylee.

Baily har lagt inn litt ekstra tid til å henge, selv om dansene og alt er klart til lørdagens finale vil han ikke dra.

– I dag har vært en rar dag. Alle går rundt med en klump i halsen, forteller han.

HAR VINNERSJANSE: Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya danser for siste gang lørdag kveld Foto: , TV 2

«Skal vi danse» er noe som er langt unna hvem Bjerkerud er. I fjor vant han «Farmen», i morgen står han på parketten og danser om seier.

– Jeg tror den som danser best vinner, men jeg har en sjanse. Det er helt rått for meg, forteller han og legger til:

– Men jeg tror det blir jevnt, vi har hatt ganske like poengsummer gjennom sesongen.

Raylee tror alle har like stor sjanse for å vinne.

– Det er ikke usannsynlig at jeg vinner, men vi stiller på lik linje alle tre. Nå er det opp til publikum å bestemme, mener hun.

Bailey ser på seg selv som en «underdog», som eneste av finalistene som har vært i danseduell.

– Men er det noe vi liker i dette landet så er det «underdog»-historier. Det er kult å være han som ligger litt bak.