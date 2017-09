Stiansen forteller at hun har grått og trodd hun ikke ville klare denne ukens dans.

Det er duket for sesongens fjerde program av «Skal vi danse», og temaet for kvelden er lidenskap. Deltagerne skal danse samba, slowfox, paso doble og tango.

Lørdag kveld er det også duket for sesongens første danseduell. Det vil si at de to parene med færrest poeng må danse mot hverandre, og publikum må på ny stemme frem det paret de mener bør gå videre. Tidligere har Tommy Steine og Hedda Kise forlatt konkurransen.

Jorun Stiansen er blant dem som skal danse slowfox i kveld. Hun forteller at standard-dansen både er krevende og teknisk, i tillegg har kroppen og beina vært tunge denne uken.

– Det har vært en mildt sagt tøff uke, og det har egentlig vært ganske vanskelig, forteller hun.

– Slowfox er vanvittig vanskelig teknisk, i tillegg begynner kroppen å bli sliten. Du skal være fokusert på både spenst og eleganse, det er sabla mye du lærer i dette kjøret, legger hun til.

– Nå er rollene litt snudd



Stiansen snakker med VG på telefonen mens hun blir sydd inn i kveldens kostyme. Nå kjenner hun at hun gleder seg til å gå på parketten, men det var først helt i slutten av uken hun roet seg.

– Det løsnet veldig i går, så jeg gleder meg mye, men er veldig nervøs. Jeg håper jeg klarer å formidle det jeg skal, sier hun.

Til vanlig jobber Stiansen på ungdomsklubb i Vennesla, og hun er vant til å være personen som heier på ungdommene og sier at de kan klare det de vil - så lenge de jobber hardt nok.

– Nå er rollene litt snudd. Nå er det jeg som har sittet og grått og tenkt at dette får jeg ikke til, forteller hun.

Meldingene har tikket inn fra hele landet, og fra folk i alle aldere, men Stiansen har spesielt lagt merke til meldingene fra ungdommer. Hun er vant til å heie på dem, men ble rørt da hun så at de også ser når voksne trenger en ekstra dytt.

– Jeg tenkte herremin, dette er jo så gøy, og nå må jeg begynne å tro på det jeg selv sier til ungdommene og det de sier til meg, sier hun.

– Det var veldig sterkt å lese meldingene, legger hun til.

Slowfoxen hun skal danse lørdag kveld beskriver hun som grasiøs, enkel og elegant. Koreografien som dansepartneren Fredric Brunberg har laget mener hun er fantastisk fin, og hun er klar for å vise den.

– Jeg tenker på en svane når jeg ser på dansen, sier hun.

Kveldens tema er lidenskap, og Stiansen føler det er mye av følelsen i dansen. Samtidig trekker hun på gamle minner for å finne frem til følelsene.

– Jeg må tenke tilbake på meg selv da jeg var fjorten år og forelsket. Da alt var spennende, det kilte i magen og gutten bare var dritkjekk og alt du ville var å kline med ham. Det bildet må jeg ha i hodet, forklarer hun.

Tenker tilbake på kjærlighetssorg

Forrige uke danset Ida Gran-Jansen cha-cha-cha med sin dansepartner Benjamin Jayakoddy. Da fortalte hun at hun hadde grått flere ganger i løpet av treningene og følte seg fanget i et «cha cha-fengsel».

– Denne uken syns jeg har vært mye bedre enn den forrige, slår hun fast.

Selv om hun syns denne ukens slowfox er vanskelig, er det en helt annen type dans og en helt annen koreografi, forteller hun. De kom ikke ordentlig i gang med koreografien før på onsdag, sier hun.

– Da tenkte jeg: «Shit, så vanskelig denne er». Alt skal være smooth og du må trykke gjennom hvert steg, forklarer hun.

– Hvis man får den til skikkelig, er den superfin, legger hun til.

Kveldens tema lidenskap har hun gjort sin egen vri på.

– Vi har litt sår lidenskap, så det er bare å huske tilbake på de litt kjipe tingene. Særlig kjærlighetssorg, uten at jeg skal gå noe mer i detalj på det, forteller hun.

– Jeg elsker denne dansen og håper vi klarer å formidle det, avslutter hun.