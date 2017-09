«Skal vi danse»-Grunde knekker sammen på TV: – Dette betyr alt nå

Grunde Myhrer gikk fra dommerfavoritt til strengere tilbakemeldinger forrige helg. Det beskriver han som et slag i trynet.

De to første sendingene av årets «Skal vi danse» har tidligere «Paradise Hotel»-deltaker Grunde Myhrer (21) tronet blant de øverste plassene på dommernes resultatlister. Han var også en av de første som fikk ti poeng for sin prestasjon.

Forrige lørdag snudde derimot trenden. Da var det duket for quick step og dommer Egor Filipenko mente at prestasjonen ikke var god nok.

– Det var selvfølgelig veldig kjipt. Jeg hadde jobbet like hardt da som de tidligere ukene, og man legger hjertet og sjelen i dansen. Man blottlegger seg foran hele Norge på parketten, og det å få slakt er selvfølgelig ikke noe gøy, forteller Myhrer til VG.

I klippet fra «Skal vi danse» som sendes i morgen, snakker Myhrer med kameraet om nettopp tilbakemeldingen fra dommerne.

– Vi har hatt to bra danser, så kommer én som ikke er så bra. Det representerer livet mitt ganske bra, sier han til kamera før tårene begynner å renne.

I klippet ser man at 21-åringen legger hodet i hendene og tørker øynene. Til VG utdyper han at følte han gikk fra topp til bunn i løpet av den sendingen.

– De to første helgene fikk jeg veldig bra score, så fikk jeg vel en skikkelig på trynet forrige helg.

NEDTUREN: Dommerne var ikke fornøyd med Grunde Myhrer og Ewa Trelas quick step forrige lørdag. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

Da han begynte å snakke om nedturen i «Skal vi danse» så han paralleller til livet, og særlig til idrettskarrieren.

– Ting har gått veldig bra i perioder, så har det plutselig gått veldig dårlig til tross for at jeg har trent like mye eller mer, forteller han.

– Det sitter dypt i meg fordi idretten har betydd så mye for meg, og det gjør dansingen nå også, legger han til.

– Det betyr alt



Myhrer driver fortsatt med svømming, og deltok i NM i sommer, men innrømmer at det har blitt mindre svømming nå som han danser opp mot 30 timer i uken. Nå satser han alt på å bli bedre i selskapsdans sammen med dansepartneren Ewa Trela.

– Det er det jeg driver med nå, så det betyr alt. Det å få muligheten til også å vise at man kan noe mer enn å ligge to måneder på en solseng i Mexico, sier han.

STARTET PÅ TOPP: Grunde Myhrer og Ewa Trelas vals i første program fikk 35 poeng av dommerne. Foto: Frode Hansen , VG

I klippet har han tårer i øynene når han forteller at det betyr mye for ham å vise Norge at han er noe mer enn «Paradise»-Grunde.

– Det er jo ikke til å stikke under en stol at de fleste som hører «Paradise» og et navn tenker at det er mennesker som kun er opptatt av sex og fyll. Mange vet ingenting annet om meg enn at jeg var med i programmet.

– Jeg vil vise hvem jeg er og at jeg står for noe annet enn det, forteller han.

De siste lørdagene har Myhrer danset med rosa teip på skulderen. Den er nå smertefri, sier han, men både fysioterapeut og lege sørger for at det holder seg sånn.

– De siste ukene har jeg fått betennelse i den venstre foten, og det har satt sitt preg på treningen. Men da er det bare å ta smertestillende og pushe seg igjennom, slår han fast.