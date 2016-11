«Skal vi danse»-finalen anmeldes dans for dans

Tidligere dommer i TV 2s dansereality Christer Tornell triller terningen på finaledansene.

Eilev Bjerkerud, Markus Bailey og Raylee Kristiansen har tatt seg hele veien til finalen. Sammen med sine respektive partnere hadde de i går siste treningsdag, og lørdag kveld er det duket for siste runde på parketten.

Først skal parene danse en jive og en showdans hver. To av parene går deretter til en superfinale. Der danser parene en valgfri dans hver før det kåres en vinner.

DANSE-EKSPERT: Christer Tornell anmelder kveldens danser for VG. Foto: Helge Mikalsen , VG

Den tidligere «Skal vi danse»-dommeren Christer Tornell vil kaste terningen for hver finaledans. Han har vært dommer for kjendisdanserne i syv år, men i 2014 takket han for seg. Tornell har store forventninger til kveldens finale.

– Jeg synes Eilev, Markus og Raylee er helt unike finalister. Eilev virket i starten som en litt tilbaketrukken skogsmann, men har blitt en panter på parketten. Sprellemannen Markus er masse armer og ben på to meter, men har en livsglede som drar deg med i dansen. Mens Raylee har vist seg å være et arbeidsjern helt uten like.

– Hvem kommer til å trekke det lengste strået?

– Det er vanskelig å si. Hvis Eilev klarer å puste, hvis Markus klarer å holde sammen sine armer og bein, og hvis Raylee klarer holde nervene under kontroll kommer dette til å bli en kjempekamp. Jeg har sjelden sett en så sterk finale og jeg gleder meg masse.

Første runde - Jive:

Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya - «You Make My Dreams» av Hall & Oates

– Eilev bærer preg av litt nerver og faller rett og slett litt bakpå i starten. Utover i dansen kommer han seg inn. Eilev er en formidabel partner og har en grunnleggende danseforståelse, men her når han ikke helt opp. Men det er jo veldig forståelig at nervene tar han nå i starten og jeg er sikker på at han kommer sterkere tilbake.

Raylee og Alexander Svanberg – «The Boy Does Nothing» av Alesha Dixon

– Raylee er en komplett danser. Hun har selvtillit og full kontroll. Raylee og partneren er utrolig synkroniserte. Det er veldig imponerende. Det eneste å pirke på er at beina ikke er samlet helt og at hun er litt ustødig. Men det er bare pirk! Dette er så nære toppunktet som man kommer.

Markus Bailey og Mai Mentzoni – «One Way Or Another» av One Direction

– Sprellemannen Markus er en klovn på sitt aller, aller beste. Han er utrolig musikalsk og et stort bevegelsestalent. Det går litt over stokk og stein av og til, men det er så gøy å se på han. For meg er han selve jiven personifisert. Jeg gir ikke full pott, men dette er en veldig sterk start.

Andre runde - Showdans

Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya – «Faded Restrung» av Alan Walker

– Jeg får litt vansker med å snakke. Denne koreografen utfordrer danserne, men de gjør det helt utrolig. Eilev tar frem følelsene som koreografien og musikken gir. Fullstendig strålende utført. Eilev og Nadya danser som om de er ett. Dette er noe av det beste jeg har sett i «Skal vi danse»-historien.

Raylee og Alexander Svanberg – «Voices of Savannah» av DJ Chus

– Afrikanske rytmer er danserøttene våre. Jeg liker utrykket og måten hun beveger seg på, men i midten mister hun enegien. Det er kult at hun turte å prøve på dette. Energispruten er likevel ikke der og det burde man ha i denne sjangren. Men absolutt, hun er en prinsesse på dansegulvet.