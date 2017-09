Tre par skal danse ut en kjærlighetshistorie i kveld, og Erik Follestad skal prøve å få dansen til å se sexy ut til tross for at han har stive hofter.

Lørdag er det duket for sesongens andre «Skal vi danse». Forrige uke var det ingen som røk ut, og parene tar med seg poengene fra dommerne videre til denne uken. Først i kveld må årets første kjendis må legge danseskoene på hyllen.

Denne uken har de fleste parene brynet seg på latindanser som tango, paso doble og rumba. Erlend Elias, Erik Follestad og Marna Haugen er de tre som har fått sistnevnte dans allerede i kveld.

Dommer Trine Dehli Cleve forteller at hun føler litt ekstra med deltagerne som skal danse rumba i program to.

– Jeg vil nesten påstå det er den vanskeligste dansen av dem alle, så jeg er kjempespent på se deltagerne i dag, forteller hun før programstart.

Hun forklarer at dansen går sakte, og at det dermed er mye bevegelse som skal til for å fylle musikken.

– Den krever mye balanse, og rent teknisk handler det om strake ben og knær. Det er mye bevegelser som går i hoftene, ryggen og ut i armene.

DOMMER: Trine Dehli Cleve Foto: Frode Hansen , VG

I tillegg skal parene vise en kjærlighetshistorie i koreografien.

– Man skal la seg «forføre» litt og utrykket er viktig i den dansen, forklarer hun.

Hockeyspillere kan ikke danse

Tidligere hockeyspiller Erik Follestad forteller at største bekymringen før sendingen er at han skal se ut som nettopp en hockeyspiller.

– For de kan jo ikke danse, slår han fast.

Forrige uke fikk Follestad gode tilbakemeldinger fra dommerne, og han sier at han må lene seg litt på forrige ukes poeng denne uken. Han legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å lære seg rumba.

– Jeg har jo ikke hofter, men vi har jobbet hardt som alle andre som man pleier å si. Også må man gi helt faen og bare prøve. Det får bli som det blir, forteller han.

– Jeg skal klare å se litt porno ut. Jeg må prøve å spille på det, og få det til å se litt sexy ut. Selv om jeg er stiv, legger han til.

Erlend Elias skal også danse «kjærlighetsdansen» lørdag kveld. Han forteller at han har måttet finne seg en rolle for å danse den sensuelle dansen.

– Det er en dans hvor man skal være både følelsesmessig og fysisk koble til partneren sin, og jeg som er homofil har ikke vært knyttet til jenter på den måten før, ler han.

Stylisten har laget seg en rollefigur, og bruker sangen til å spille ut historien i dansen.

– Jeg skal danse til Guri Schankes «Et øyeblikk», og den kom ut da jeg både var midt i et samlivsbrudd og hadde fått kreft. Livet mitt var på bunn, og jeg tar frem den sårheten og følelsen av å ha alt så miste det, forteller han.

– Jeg er vanvittig lykkelig for at jeg får danse til en så personlig sang, og som har et så viktig budskap, legger han til. Men understreker at han skrur av de følelsene så fort musikken er av.

I tillegg til det såre så forteller Elias at de skal prøve og være fargerike og sexy i kveldens dans.

– Det er ikke sikkert alle syns det er sexy, men det får gå, ler han.