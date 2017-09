Kveldens tema på parketten er lidenskap. Cengiz Al bruker muligheten til å hylle kjærligheten, og sin egen kjæreste spesielt.

Forrige lørdag røpte Cengiz Al at han pleier å lage egne rollefigurer som han ser for seg før hver dans. Denne uken er et unntak.

– Jeg har ikke dannet noen rollefigur denne uken. Vi har en ganske fin sang og det handler mye om kjærlighet, så i kveld tenker jeg på alle som er forelsket og kjæresten min.

– Jeg danser for hun jeg elsker, så denne uken er jeg mer personlig, forteller han.

Etter at han har danset forteller kjæresten Maiken Blom Snersrud at hun syns kjæresten var veldig flink på parketten.

– Også var det veldig koselig sagt da, legger hun til.

Hun vært publikum de fleste lørdagene, og hver gang sier hun «at hun er så stolt at hun sprekker».

– Jeg syns han imponerer veldig, og jeg blir nesten forelsket på ny når han danser sånn, forteller hun.

Hun avslører at hun har prøvd å lære selskapsdans av kjæresten, men Al skyter inn at han nok må lære litt mer først.

– Det føles ut som jeg bare dytter henne rundt, så vi må nok ta et ordentlig kurs, ler han.

Avsluttet på topp

Al og dansepartneren Mai Mentzoni skal danse slowfox, og det innebar at han måtte finne roen.

– Jeg er egentlig ganske energisk, så jeg måtte roe meg ned, forteller han.

Dommer Tore Petterson sier etter dansen at han forsto historien, og skrøt av hans formidlingsevne.

HYLLES AV DOMMERNE: Cengiz Al og Mai Mentzoni fikk 39 poeng. Foto: Odin Jaeger , VG

– Dette er noe av det beste jeg har sett, utbrøt dommer Merete Lingjærde.

Dommerne ga tilsammen 39 poeng til Al, og dermed får han høyeste poengscore så langt i sesongen. Han avslutter også på toppen av dommernes poengliste før pausen.

– Det er en veldig, veldig fin følelse. Jeg er utrolig takknmelig, det er også bra timing siden jeg har både kjæresten, moren min, faren min og broren min her i dag, sier Cengiz.

Den første gangen Al så en slowfox, syns han det så kjedelig ut, avslører han.

– Derfor har vi brukt tid på å gjøre koreografien spennende for publikum. Vi har faktisk tatt inn et bord som vi bruker i dansen, forteller han.

Slowfoxen går veldig sakte, forklarer Al, derfor har de brukt tid på å lære seg grunntrinnene.

– Dansen har langsomme og trege bevegelser, så jeg tenker litt at jeg er trøtt og gjør bevegelsene som om jeg strekker meg, sier han.