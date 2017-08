Marna «Komikerfrue» Burøe erstatter Anna Rasmussen i «Skal vi danse»

Bloggeren er spent, nervøs og har mistet både nattesøvn og matlyst for første gang i sitt liv.

I dag ble det klart at Marna Haugen Burøe, kjent som «Komikerfrue», erstatter Anna Rasmussen, som trakk seg i helgen.

– En større utfordring tror jeg neppe jeg vil få igjen, og derfor takket jeg ja til å være med i «Skal vi danse». Jeg er ikke en ekstremsportutøver, men jeg elsker å sprenge egne grenser, sier Haugen Burøe.

Hun forteller at dansegulvet er utenfor komfortsonen hennes, selv om hun har danset både leikarring, folkedans og litt jazzballett tidligere.

– Jeg er overraskende spent og nervøs, nattesøvn og matlyst er borte for kanskje første gang i mitt liv! Jeg håper det går over og at jeg kan ha det kjempemoro denne høsten, for jeg er absolutt med på dette for opplevelsen sin skyld og det er synd å la det ødelegges på grunn av nerver, forteller hun.

De andre deltagerne startet treningen med sine respektive partnere allerede 8. august, mens Haugen Burøe og Glenn Jørgen Sandaker startet sin trening i helgen.

– Vi tar nok ikke igjen forspranget, men jeg har et ekstra gir her inne et sted og kommer til å gjøre mitt aller beste for å være en verdig konkurrent. Heldigvis er Glenn Jørgen en kjempebra dansepartner for meg, og er god på både å pushe meg langt og roe meg ned, forklarer bloggeren.

Det er ikke første gangen «Komikerfrue» blir hentet inn av TV 2. I våres flyttet hun inn på «Farmen kjendis»-gården på én dags varsel. Da var både hun og Linni Meister utfordrere, og det var sistnevnte som fikk bli på gården.

På TV 2s høstlansering i dag er Haugen Burøe også aktuell med «Bloggerne». Der er også Anna Rasmussen med, men i går avslørte hun at hun ikke kom til å stille på lanseringen.