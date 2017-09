Bergenspolitiet skjønte ikke helt hva som skjedde da noen ringte 112 for å gi den tidligere ordføreren i byen stemme under «Skal vi danse».

Lørdag kveld var det en kvinne som ringte nødnummeret 112 for å stemme på Trude Drevland. Det ble meldt av politiet i Hordaland på twitter. .

«Hun ble like overrasket som oss da vi besvarte telefonen», skriver Hordaland politidistrikt.

Steine: – Dritkjipt å ryke

Hovedpersonen selv fikk nyheten bragt til seg under TV-sendingen, og til VG sier hun at det ikke kunne skjedd noe annet sted.

– Det er bare i Bergen det kan skje, helt fantastisk. Jeg må bare takke henne, fordi hun gjorde i hvert fall alt hun kunne, og tenkte at om ingen andre kan hjelpe henne så kan politiet. Men fra nå av så kan hun sende 11 til 26400 hver lørdag, sier en lattermild Drevland til VG.

Til tross for at en kvinne prøvde å stemme via nødtelefonen var det en rekke publikummere som sendte sin stemme rett sted. Drevland og dansepartneren Bjørn Holthe får være med enda en uke.

– Det er helt fantastisk, men en som har stått bak meg og støttet meg hele veien, Tommy, han har gått ut.

– Men Bjørn og jeg vil være med helt til slutt, det er noen andre som kommer til å vinne, men vi vil være med. Vi vil ha det gøy, så please, avslutter Drevland.

Drevland var siktet for grov korrupsjon, men Hordaland statsadvokatembete henla siktelsen mot den tidligere ordføreren på grunn av bevisets stilling.