Kristin Størmer Steira ute av Skal vi danse

Det ble et ekte idrettsoppgjør på dansegulvet i kveld, men Stine Brun Kjeldaas og Benjamin Jayakoddy gikk av med seieren.

De to parene som måtte ut og møte hverandre i duell var langrennsløperen Kristin Størmer Steira og Fredric Brunberg, og alpinisten Stine Brun Kjeldaas og Don Benjamin Jayakoddy.

– Jeg følte at jeg var enda mer inni det, hvis dette skulle være siste dansen måtte jeg gi alt, sa Brun Kjeldaas etter å ha måttet gå ut på dansegulvet for andre gang i kveld.

– En bedre danser



Dommerne mente at Stine og Benjamin var klart best både før og etter duellen, men seerne var tydeligvis ikke enige.

Det var også Stine og Benjamin som gikk av med seieren. De var strålende fornøyd over å få være med en uke til.

– Fy søren, nå er jeg så glad at jeg nesten begynner å grine, sa Stine etter at seieren var i boks.

Jeg synes det er helt greit, når det er Stine som står i duellen. Skal jeg være heøt ærlig, synes jeg at Stine er en mye bedre danser enn meg selv, sa Kristin.

Da kom alpinisten løpende bort og ga en klem.

Tidligere har også Camilla Pihl, Glenn Jensen, Eli Kari Gjengedal og Roger Ruud måtte forlate konkurransen.

Partnerbytte



Det ble en overraskelse for deltagerne i dag, da de fikk vite at de må bytte dansepartnere neste uke, og at det var seerne som skulle bestemme hvem som skulle danse med hvem.

Alle var enige om at det kommer til å bli krevende, etter å ha danset og vært så tett på hverandre i lang tid.

– Det er helt tullete, men jeg kjenner at jeg kommer til å bli litt sjalu når Benjamin skal danse med noen andre, sa Brun Kjeldaas.