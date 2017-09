Bloggeren Marna Haugen Burøe forteller at hun var på randen av sammenbrudd da hun ikke fikk «Skal vi danse»-kjolene halvveis opp på lårene.

I kveld er det duket for premieren av høstens «Skal vi danse» på TV 2. Allerede før første sending har det vært dramatikk i kulissene. For to uker siden annonserte bloggeren Anna Rasmussen at hun trekker seg fra årets sesong.

Kun noen dager senere ble det offentlig at Marna Haugen Burøe tok hennes plass, og til tross for en uke mindre trening enn de andre så er hun nå klar for parketten.

Tidligere denne uken skrev Marna Haugen Burøe et blogginnlegg om den første kostymeprøven, som hun først følte at var som å komme inn i en skattekiste med gull og paljetter.

Men alt var ikke fryd og gammel: Til VG forteller Haugen Burøe at hun kanskje prøvde ti kjoler, hvorav sju ikke passet – og de som passet så ut som de var «fra 80-tallet».

– Det er sånne kjoler som du må tråkke ned i, og jeg fikk dem ikke halvveis opp på låra en gang, så jeg var på randen av et sammenbrudd, forteller hun.

– Jeg gikk helt i kjelleren, selvtilliten fikk seg en skikkelig, skikkelig knekk. Jeg hadde ikke forventet at jeg ikke skulle få på meg noen av kjolene, legger hun til.

Kostymedamene så at bloggeren ikke trivdes i kjolene, og spurte hvilke hun helst ville bruke, forklarer hun.

– Med en gang jeg kom inn i rommet så jeg en kjole som ropte mot meg, så da tok de fantastiske kostymedamene og klippet og tryllet så den passet, forteller hun.

– Jeg er ikke feit



Den tidligere modellen er 1.75 høy, og forklarer at kjolene er sydd til damer som litt lavere enn henne. Dermed blir bodyene som er sydd inn i kjolene også proporsjonalt mindre.

– Jeg er ikke feit, men jeg er høyere enn de fleste som har brukt de kjolene før, mener hun.

Etter at kjolen var omsydd og klar, passet den Haugen Burøe perfekt.

– Det var en enrom lettelse. Kostymedamene sa også da jeg kom ut av prøverommet: «Der var smilet ja», sier hun.

– Det syns ganske godt på deg når du virkelig føler deg vel, og det er vanskelig å skjule om du ikke føler deg vel i kjolen. Det er ganske viktig i denne settingen at du føler deg bra i kostymet, legger hun til.

Lørdag kveld har hun nylagte negler, huden er spraytanet og danseskoene på.

– Det føles ekstremt bra. Jeg tenker sånn: «Jaja, det skal ikke stå på outfiten i kveld hvert fall», smiler hun.

Anne Martha Leidland, pressekontakt for «Skal vi danse», sier ta kostymene ofte må tilpasses hver enkelt kjendis.

– Vi har fantastisk flinke folk som jobber med kostyme i «Skal vi danse». De jobber på spreng hver uke for å finne kjoler og kostymer til deltakerne, og spesialtilpasser til hver enkelt. Første gang de prøver kostymer hver høst, er det noe prøving og feiling før de finner det som sitter perfekt, både med passform og stil som passer til hver kjendis, sier hun.