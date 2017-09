Jorun Stiansen slo opp gammel kneskade på tangotrening

Både Stiansen og dansepartneren Fredric Brunberg danser med kneskader i «Skal vi danse».

Mange uker med intens dansetrening merkes på kroppene til flere av «Skal vi danse»-deltagerne. Jorun Stiansen forteller at på trening denne uken gikk det nesten galt.

– Det var i det tangotrikset hvor jeg går dypt ned i kneet, så gikk jeg for dypt og det sa pang, forteller hun.

– Jeg var usikker på hvordan det ville gå videre, men vi er flinke til å varme opp og tøye ut, legger hun til.

Dansepartneren Fredric Brunberg har også kneskinne når han danser.

– Så vi er to haltehøner, smiler sørlendingen.

Førstemann ut: – Det er dritkjipt å ryke uansett

Det er en gammel kneskade som Stiansen nå har brutt opp, men den vil hun ikke la sette en stopper for dansekarrieren.

– Jeg vil være med til «the bitter end», forteller hun.

Lørdag kveld danset hun tango, og avslørte til TV-seerne at både general- og parkettprøve hadde gått «drit». Men da det gjaldt, satt det, ifølge Stiansen.

– Jeg mente det da jeg hoppet på deg som en koalabjørn, jeg var så sykt lettet. Jeg følte alt som gikk galt på prøvene satt da, forteller hun.

Dommer Tore Petterson savnet litt dramatikk, men jevnt over var dommerne fornøyde med kveldens første dans. De ga til sammen 30 poeng til tangoen.

Fikk du med deg? Kvinne ringe nødtelefon for å stemme på Trude Drevland

Gamle skader murrer igjen

De første tierne denne sesongen gikk til Cengiz Al som fikk to. Han er årets yngste deltager, og forteller at han regnet med at han ikke ville trenge klinikkhjelp.

– Men jeg kjente jeg hadde litt vondt i nakken i sted, da knakk de opp og nå er det mye bedre, forteller han.

– Jeg tenkte at jeg hadde en ung kropp, men det er viktig å ta vare på den likevel, legger han til.

Saken fortsetter under videoen

Grunde Myhrer avsluttet forrige lørdag på toppen av poenglisten. Denne uken stiller han med rosa kinetisk tape på skulderen.

– Jeg har hatt litt vondt, men fått behandling for å holde det i sjakk, forteller han før han skal danse.

– Det er en gammel skade, men jeg har ikke slått den opp ennå. Så jeg har fått behandling så den ikke skal bli verre.

«Komikerfrue» om kostymeprøven: – Selvtilliten fikk en skikkelig knekk

Geir Schau fortalte allerede forrige lørdag at det tok på å danse så mye som han gjør nå.

– Det er kiropraktor, piller og vondt i beina. Det er jo ikke helsebringende dette her, og vi beveger kroppsdeler som har vært i vigør tidligere men ikke på denne måten, forteller han.

– Beina får kjørt seg, men etter forholdene syns jeg det går ganske bra. Jeg er ikke sykemeldt ennå, legger han til.

Saken fortsetter under bildet

QUICKSTEP: Helene Olafsen og Jørgen Nilsen på parketten lørdag kveld. Foto: Trond Solberg , VG

Tidligere snowboardkjører Helene Olafsen kjenner også at gamle skader i knær og ankler murrer igjen.

– Det er vondt overalt og jeg har blåmerker overalt, men det er verdt det, sier hun.

Jorun Stiansen: Danser seg tilbake i rampelyset etter nesten ni års pause

Derfor tar hun noen forholdsregler når hun danser så mye.

– Jeg sykler til og fra dansesenteret, varmer opp godt og tar voltaren, forteller hun.