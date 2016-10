Jenny Jenssen ute av «Skal vi danse»

Etter en kveld som ga full pott fra dommerne til flere par, ble det siste dans for Jenny Jensen.

Det åttende programmet av «Skal vi danse» bød på mer frisluppen koreografi da showdans sto på programmet. De syv gjenværendeparene var tilbake med sine faste dansepartnere etter forrige ukes partnerbytte.

Forrige uke røk ingen ut, men deltagerne tok med seg poengene inn i kveldens runde. Alex Rosén endte i duell for andre uken på rad, denne gangen mot Jenny Jenssen. Alle fire dommerne ønsket Rosén videre, og publikum var enig.

Jenny Jenssen sier til VG etter sending at Alex Rosén var den verste hun kunne møtt i en danseduell. Nå tror hun at han er den som bør få hennes stemmer fremover.

– Det er vanskelig å si hvem som vinner, alle er så flinke, men jeg vil jo gjerne at den som slo meg ut skal være den som vinner, forteller hun og legger til:

– Jeg skulle gjerne vært med i «Skal vi danse» i to år til jeg, men han Glenn Jørgen har lovet meg at vi skal fortsette og danse selv om det ikke blir her, forteller hun.

Hun vet at det vil bli et tomrom når hun ikke skal på trening i morgen.

– Men da skal vi feire datteren min som fyller ti år, så da får vi fullt opp med det, sier hun.

Det har ikke vært noe hvilehjem mens hun har vært med i TV 2s dansereality, forteller hun. Hun har hatt 60-65 konserter.

– Så Glenn Jørgen har vært tålmodig, og vi har danset på kvelden og på nettene, forteller hun.

Raylee startet kvelden med en koreografi inspirert av The Great Gatsby, og 20-tallet. Dommerne regnet henne ikke lenger som amatørdanser, og hun fikk 40 poeng for andre gang denne sesongen.

Hun var ikke den eneste; totalt fikk fire showdanser 40 poeng fra dommerne. Markus Bailey fikk 40 poeng også forrige uke, og avsluttet kvelden med 80 dommerpoeng.

TOPPSCORE: For andre uke på rad fikk Markus Bailey 40 poeng fra dommerne. I kveld danset han hip hop sammen med Mai Mentzoni Foto: Thomas Reisæter , TV 2

Tidligere denne høsten har Roger Ruud, Eli Kari Gjengedal, Glenn Jensen, Camilla Pihl og Kristin Størmer Steira forlatt TV 2s dansereality.

I kveld danset parene

Raylee og Alexander Svanberg

DKS / Sing with a swing

Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya

Alexander Rybak / Into A Fantasy

Jenny Jenssen og Glenn Jørgen Sandaker

Cherry Poppin’ Daddies / The Ding-Dong Daddy

Petter ”Katastrofe” B. Kristiansen og Marianne Sandaker

Justin Bieber / Sorry

Alex Rosén og Alexandra Kakurina

Quincy Jones / Soul Bossa Nova

Stine Brun Kjeldaas og Benjamin Jayakoddy

THLASO / Valse D’Amelie

Markus Bailey og Mai Mentzoni

Major Lazer / Watch Out for This