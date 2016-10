Jenny Jenssen har gått ned 12 kilo i «Skal vi danse»

Selv om uken har vært preget av skader for både Jenny Jenssen og Eilev Bjerkerud er de to klare for å gi alt på parketten i kveld.

Det syvende programmet av årets sesong av danserealityen har bydd på flere utfordringer. I tillegg til at ingen av kjendisene danser med sine faste partnere gikk både Jenny Jenssen og Eilev Bjerkerud uken i møte med henholdsvis forstuet håndledd og strekk i rumpen.

– Jeg har forstuet håndledd, stiv nakke, blåmerker over alt, og lyskestrekk, på toppen av det hele har jeg også pådratt meg en forkjølelse og feber. Så her har det gått i smertestillende denne uken, forteller Jenssen før sending.

Likevel beskriver hun «Skal vi danse»-opplevelsen som en gavepakke.

– Jeg har gått ned 12 kilo siden jeg og Glenn Jørgen begynte å danse i august. Så nå er helsen på plass, kiloene på plass og blodtrykket på plass, forteller Jenssen.

Hun hadde ikke trodd at hun skulle gå ned så mye i vekt, men heller ikke at hun skulle bli så hektet på dansen som hun har gjort.

– Jeg har alltid spist sunn mat, men du merker at fire-fem timer med aktivitet hver dag gjør en forskjell, forteller hun.

Mindre rom for medlidenhet

Denne uken har hun danset med Benjamin Jayakoddy i stedet for Glenn Jørgen Sandaker. Hun tror det har gitt litt mindre rom for medlidenhet, men det har gått fint for artisten.

– Det har vært litt mindre rom for medlidenhet, men det har gått fint, sier hun og legger til:

– Jeg nyter min «one week stand» med Benjamin denne uken, ler Jenssen.

Denne uken skal hun gi alt før sending, og koreografien er tilpasset at kroppen er skadepreget:

– Jeg sparker med foten uten strekk, danser med støttebandasje og tar smertestillende, forteller hun og legger til:

– Det var mye knall og fall forrige uke, men hva gjør man ikke for kunsten.

– Jeg ble ganske bekymret først



På Instagram dokumenterte de begge hvordan de holdt skadene i sjakk med støttebandasje og kinetiskteip. I tillegg har Eilev Bjerkerud fått gode råd fra kona til Roar Strand:

– Hvile er ikke noe alternativ her, vi må bare utsette rehabiliteringsprosessen litt og «gunne» på, forteller Bjerkerud før sending.

Han forteller videre at han øvde på å slå hjul da han kjente at det kom en skikkelig strekk på undersiden av rumpen på trening på mandag.

– Jeg har hatt noen strekker før, men denne kjentes ikke bra ut. Så jeg ble ganske bekymret først, forteller han.

Føler seg mindre forberedt

Bjerkerud føler han er litt mindre forberedt før kveldens sending, enn har vært tidligere.

– Men når jeg først skulle bli skadet så er denne uken perfekt, mener han.

Ingen av de syv parene ryker ut i kveld. De tar med seg dommerpoengene videre til neste uke, og så blir det avgjort når de er tilbake med sine faste partnere. I kveld danser fjorårets «Farmen»-vinner med Marianne Sandaker, og ikke sin faste dansepartner Nadya Khamitskaya.

– Det startet litt seigt, jeg kunne ikke gjøre ordentlig utfall en gang i starten. Vi fikk kanskje trent omtrent 80 prosent i begynnelsen av uken, men mot slutten føler jeg det har tatt seg opp, forteller han.

Det viktige nå blir god oppvarming, og mye blodsirkulasjon i strekken. I kveld har han spinningsykkel i studio, som han tråkker på til sendingen er i gang.

– Vi skal bare «gunne på» i kveld, også håper jeg vi får kjørt 100 prosent.