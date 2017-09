Ekteparet Burøe skal danse brudevalsen i «Skal vi danse»

Marna Haugen Burøe og Ørjan Burøe hadde med seg «Bloggerne» da de giftet seg i Grand Canyon 2014, nå får de endelig danset brudevalsen.

Marna Haugen Burøe, som står bak bloggen «Komikerfrue» skal denne uken danse vals på «Skal vi danse»-parketten. Allerede på søndag startet de treningen, og da var mannen Ørjan Burøe til stede.

– Han sto på siden og sa: «Dere må kline ordentlig på slutten», men jeg kjente jeg ble litt klein av det. Jeg er ikke helt der, forteller Haugen Burøe.

Det stoppet likevel ikke ektemannen fra og si sin mening.

– Han maste så fælt at til slutt ble det kyss på slutten, men med rett mann, ler bloggeren.

VG møter ekteparet på pressetreffet til den nye sesongen av «Bloggerne», og like etter skal de begge ha parkettprøve før lørdagens dansesending. Burøe avslører likevel at han ikke har tatt over plassen til konas dansepartner Glenn Jørgen Sandaker.

– Jeg skal bare inn på slutten til kysset, sier han og legger til at han ikke har trent noe på vals.

Ekteparet beskriver likevel dansen som sin brudevals. De giftet seg i Grand Canyon i 2014 med TV2s kameraer på slep. Både utdrikningslaget og bryllupet ble foreviget av «Bloggerne», sønnen Dexters fødsel er med i samme serie og til slutt danser de brudevalsen foran «hele Norge».

– Gjør vi ikke alt foran hele Norge? ler Ørjan Burøe.

Familien skal denne høsten nok en gang vise frem hverdagen på TV. I tillegg har ekteparet nylig kjøpt og pusset opp et hus i Ski. Denne høsten drar Burøe på turné og Haugen Burøes plan var egentlig å ligge på sofaen, innrede huset og se på TV-serier.

– Det er det bare å drite i nå, ler hun.

I traileren for denne sesongen av «Bloggerne» forteller de at det siste året har vært veldig travelt, og Haugen Burøe syns det er deilig å bare komme seg gjennom det. Nå blir det derimot nok en hektisk høst for ekteparet.

Bare en uke før første «Skal vi danse»-sending steppet hun inn for en annen «Bloggerne»-aktuell blogger, Anna Rasmussen, som trakk seg fra danserealitet. Det er andre gangen hun blir hentet inn til et TV2-konsept på kort varsel, men hun føler seg ikke som noe andre valg av den grunn.

– Jeg tror jeg er TV2s sterkeste kort: «Når alt går til helvete så ring Marna, hun fikser», ler hun.

– De vet at jeg er stabil og en «stayer», legger hun til.

Både «Skal vi danse» og «Farmen» er konsepter som mange har sett på i mange år, og Burøe anser det som ting det er vanskelig å si nei til. Derfor kastet de to om på hverdagen og prøvde å legge til rette for at Haugen Burøe kunne være med.

– Det første du må sikre seg er at familiekabalen går opp. Man må ta forholdsregler for at det er gjennomførbart, sier hun.

– Når det er så hektisk som nå er det ikke noe slingringsmonn, og vi må si nei til alt annet. Samtidig prøver vi å slappe av og være sammen når vi først er hjemme, legger Burøe til.

– Jeg har en fantastisk svigermor



Haugen Burøe forteller at de har god hjelp i svigermor og venner når ekteparet jobber mye begge to.

– Jeg har en fantastisk svigermor og flere venninner som gladelig stiller opp. De har sine barn og tar gjerne med dem til oss eller våre barn til seg. Slik har ungene våre trygge rammer selv om det er hektisk for vår del, forteller Haugen Burøe.

– Det er i ukedagene det er vanskeligst fordi barn skal på skole og i barnehage, og for våre barn er det ny skole og barnehage, da kan du ikke bare slenge inn hvem som helst for å levere, legger Burøe til.

Haugen Burøe forteller at de stort sett har rukket det selv, men at det krever litt planlegging av hennes treningstider.

– Jeg er borte mer eller mindre hele lørdagen, men da passer jeg på å trene sent på søndagen, så jeg har hele dagen med ungene, forklarer hun.

Likevel er det ingen tvil i bloggerens hode om at det er verdt det.

– Det beskrives som «Skal vi danse»-eventyret og det er det virkelig, smiler hun.