Eilev vant «Skal vi danse»-finalen: – Det er stort

Eilev Bjerkerud trakk det lengste strået og vant over Markus Bailey i superfinalen. Nå gir dansepartneren Nadya Khamitskaya seg i «Skal vi danse».

– JAAA! ropte Eilev Bjerkerud da han tok imot pokalen.

I kveld svingte Markus Bailey, Eilev Bjerkerud og Raylee Kristiansen seg med sine respektive dansepartnere på parketten for siste gang.

Etter at alle tre hadde danset to ganger, ble det klart at Eilev Bjerkerud og Markus Bailey var de to som skulle kjempe om pokalen. Før Eilev til slutt trakk det lengste strået.

– Jeg unner Eilev dette så sykt. Han er så vill, han er så bra. Han rocker dansegulvet og dette er veldig fortjent, sa Markus Bailey.

Trine Dehli Cleve var mektig imponert over nivået i finalen.

– Jeg har vært dommer i 12 av 12 sesonger, og jeg tror aldri jeg har sett en finale som dette, konstaterte dommer Trine Dehli Cleve etter superfinalen.

VINNER: Eilev Bjerkerud viste noe av det beste Christer Tornell har sett i løpet «Skal vi danse»-historien. Foto: Foto: Christian Clausen , VG

– Det er stort, veldig stort

Eilev Bjerkerud og dansepartneren Nadya Khamitskaya var i lykkerus etter å ha vunnet årets utgave av «Skal vi danse».

– Eilev står som vinneren av tidenes sterkeste «Skal vi danse»-finale. Jeg føler at jeg sprekker av stolthet, sier dansepartner Nadya Khamitskaya til VG etter finalen.

– I går tenkte jeg at nå er vi i rute og gå hjem tidlig, men så ble vi til klokken 23 og bare pirket og pratet. Vi har hatt det så hyggelig jeg kommer til å savne Nadya så fryktelig, sier Bjerkerud og legger til:

– Det er stort, det er veldig stort.

Dansepartner Nadya forteller at det har vært en emosjonell dag for dem.

– Vi gråt sammen før generalprøven av hvor langt vi har kommet og stoltheten, og den dansen viser den reisen vi har hatt.

Bjerkerud innrømmer at han ikke var helt sikker på om han skulle være med.

– Jeg var veldig usikker, men du har vært så rå, sier Bjerkerud til Khamitskaya.

I kveld skal han feire seieren med de andre deltagerne.

– Nå er det finalefest. Det har vært en profesjonalitet i alle ledd, og det er helt fantastisk og ha vært en del av den gjengen her.

Du har nå vunnet en bil av TV 2 nok en gang, beholder du denne?

– Det har jeg ikke bestemt meg for.

Gir seg på topp

Nadya Khamitskaya har nå bestemt seg for å gi seg i «Skal vi danse». – Dette er min siste sensong. Fem finaler, tre seire og den sesongen med Eilev har vært ubeskrivelig fin. Det føles rett å gi seg nå. – Jeg har veldig troen på Nadya. Nå skal hun bli ferdig med utdannelsen og bruke hodet på en litt annen måte, sier Bjerkerud. Nadya er den eneste dansepartneren som har vunnet konkurransen tre ganger.

Klarer ikke være bitter

Markus Bailey føler absolutt ikke han har tapt for Bjerkerud.

– Jeg syns det er så kult at «Farmen»-bonden kommer og eier parketten, så jeg klarer ikke være bitter, sier han etter sendingen.

Bailey følte han gikk inn i finalen som en tredjeplass, så bare det å komme til superfinalen var et mål. Nå er han glad for at konkurransen er over.

– Det er så deilig å være ferdig, og det var en så fin avslutning, sier han.

I løpet av sesongen har Bailey blitt voksen og føler at han har lært å bli en kontrollert bajas.

– Jeg har lært at det er greit å ta av seg klovnemasken og ikke alltid prestere og være morsom. Man kan være litt naken innimellom og, forteller han.

Nå skal han feste som om det ikke finnes en morgendag.

– Med Petter og gjengen blir det vel «Kjørr Jäger» også skal vi drikke champis ut av pokalen til Eilev, smiler Bailey.

NUMMER TO: Markus Bailey kom seg til superfinalen, men måtte se seg slått av Eilev Bjerkerud. Foto: Foto: Christian Clausen , VG

– En av de beste i historien

Tidligere «Skal vi danse»-dommer Christer Tornell anmeldte finalen dans for dans for VG. Han mener det hele var uhyre spennende.

– Dette er en av de mest beste og jevneste finalene i «Skal vi danse»-historien. Panteren Eilev, rosen Raylee og sprellemannen Markus er forskjellige, men samtidig har de tredd inn i danseverden og tvunget det maksimale ut av seg selv. Det var ingen naturlig vinner blant disse tre og det er sånn finaler skal være.

– Var Eilev en verdig vinner?

– Eilev var absolutt en verdig vinner. Han var den av superfinalistene med det bredeste spekteret og har tredd inn i sjangrene og levert til de grader. All ære til Markus, han har levert strålende, men Eilev har vist mer allsidighet.

Spente finalister



Før sendingen var finalistene veldig spente.

DAGEN FØR DAGEN: Eilev Bjerkerud, Markus Bailey og Raylee Kristiansen før siste trening i går Foto: , TV 2

– Jeg, Raylee og Eilev er jo sammen hele dagen i dag, og støtter hverandre. Vi har allerede grått og klemt hverandre i dag. Det er trist å tenke på at det snart er over, og vi har danset vår siste dans alle sammen, sier han.

Eilev Bjerkerud har egentlig vært rolig hele dagen, frem til en time før sending.

– Nå kjenner jeg nervene begynner å komme. De kommer alltid rett før jeg skal på parketten, forteller han og legger til:

– Jeg tenker at nerver er bra, de gir meg adrenalin og gjør at jeg skjerper meg. Det gir meg energi når jeg er på parketten.

– Skyhøyt nivå



Alle parene startet med dansen de danset i den første uken, tilfeldigvis var det jive for alle tre finalistene.

ÅPNET SHOWET: Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya var først ut på parketten med sin jive Foto: Christian Clausen , VG

Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya var først ute. Etter deres jive sa dommer Trine Dehli Cleve at denne sesongen om mulig er den beste av «Skal vi danse».

– Starten din var ikke helt på topp, jeg vet ikke om det er nerver eller hva, la Dehli Cleve til.

– Nivået er likevel skyhøyt, og de kickene skal man lete lenge etter, skøyt Filipenko inn.

Dommernes poeng: 9 + 9 + 9 + 9 = 36

FULL POTT: Første 40 poeng gikk til Raylee og Alexander Svanberg Foto: Christian Clausen , VG

Raylee og Alexander Svanberg var andre par ut, og fikk kveldens første 40 poeng.

– Jeg ser til de grader forbedring. Det er så sinnsykt deilig å se at du ga aboslutt alt, og jeg syns du har nådd nivået til en proffdanser, sa Egor Filipenko.

– Du imponerer meg, men du leverer så bra hver gang at man blir litt sånn: «Jaja, hun leverer hver gang», sa Tore Petterson.

Dommernes poeng: 10 + 10 + 10 + 10 = 40

IKKE BARE ARMER OG BEIN: Markus Bailey og Mai Mentzonis jive imponerte dommerne Foto: Christian Clausen , VG

Siste jiven ut for i kveld er signert Markus Bailey og Mai Mentzoni. Bailey har funnet ut at det lønner seg å ha litt struktur, og dermed belønnet dommerne dem med full pott.

– Du har vist deg som en klovn, og den tøffeste klovnen er den som tør å ta av seg masken. Du må være en god danser for å klare å være morsom samtidig, sa Petterson.

– Denne jiven her var bare maskin, sa Filipenko.

Dommernes poeng: 10 + 10 + 10 + 10 = 40

– Jeg blir så rørt



STØDIG: Eilev Bjerkerud fikk skryt for å være en god partner for Nadya Khamitskaya Foto: Christian Clausen , VG

Etter at alle hadde danset jive, var det klart for Bjerkerud og Khamitskayas showdans som skulle vise reisen deres gjennom «Skal vi danse». Publikum reiste seg etter dansen, og Bjerkerud selv hadde tårer i øynene.

– Jeg blir så rørt, fordi det var så nydelig. Dere gikk ut og skulle være dere to, og det klarte dere. Jeg har tårer i øynene. Det var helt nydelig, sa Dehli Cleve.

– Hvis jeg var dame hadde jeg valg deg som dansepartner. Alle løftene du gjør er bare så trygge, sa Filipenko.

Dommernes poeng: 10 + 10 + 9 + 10 = 39

NY SIDE: Raylee viste noe annet enn den søte jenta i showdansen med Alexander Svanberg Foto: Christian Clausen , VG

Raylee og Alexander Svanbergs showdans hadde et jungeltema. Dommerne var glade for å se en annen side av Raylee enn de har sett så langt.

– Det var veldig hyggelig å se noe annet enn den veldig søte jenta vi har sett i mange uker, sa Dehli Cleve.

– For en finale! Det er helt rått og se på. Du åpner showet på en helt rå måte, Filipenko.

Dommernes poeng: 10 + 10 + 10 + 10 = 40

BLITT VOKSEN: Dommerne mente Markus Bailey hadde vokst ut av konfirmasjonsdressen og blitt voksen etter sin showdans med Mai Mentzoni. Foto: Foto: Christian Clausen , VG

Markus Bailey starter sin showdans på gulvet sammen med en 11-åring. De fikk stående applaus etter sin runde, og hovedpersonen selv klarte ikke snakke etter dansen.

– Du har fått av deg konfirmasjonsdressen og du har skjønt at hardt arbeid lønner seg, sa Lingjærde og «dabbet» for han.

– Drittungen Markus har blitt en voksen mann, sa Dehli Cleve og ga Bailey en klem.

Dommernes poeng: 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Dette danset «Skal vi danse»-parene:

Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya - Jive

Hall & Oates / You Make My Dreams

Raylee og Alexander Svanberg – Jive

Alesha Dixon / The Boy Does Nothing

Markus Bailey og Mai Mentzoni – Jive

One Direction / One Way Or Another

Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya - Showdans

Alan Walker / Faded Restrung

Raylee og Alexander Svanberg – Showdans

DJ Chus/ Voices of Savannah

Markus Bailey og Mai Mentzoni – Showdans

Karpe Diem / Gunerius