Eilev Bjerkerud selger «Skal vi danse»-premien

Da Eilev Bjerkerud (27) kuppet «Farmen» i fjor, solgte han bilen han vant. Nå kvitter han seg med den nye bilpremien også.

I løpet av ett år har Eilev Bjerkerud gått til topps i to av TV 2s flaggskip. Først vant han «Farmen» i en høydramatisk finale etter kamp mot Marte Søreide (24).

Husker du? – Skulle gjerne gjort mer faenskap

Et halvt år senere ble han invitert til «Skal vi danse», og etter noen intense måneder gjentok 27-åringen bedriften, sammen med dansepartner Nadya Khamitskaya (34). Dermed kunne Bjerkerud skilte med å ha vunnet både hytte og to biler i det som må sies å være rekordfart.

Gammel drøm



Den første bilen var en familiebil. Det trengte ikke den single reality-vinneren. Men han trengte penger til å sette opp hytta han hadde vunnet, så dermed solgte han bilen. I disse dager er han i ferd med å legge siste hånd på hytteprosjektet hjemme i Noresund. Når han nå også har bestemt seg for å selge bil nummer to, er det ikke for å få råd til hyttemøbler.

– Jeg vant en elbil, men det passer ikke meg så godt. Jeg er mer gira på en solid bil, så nå har jeg bestilt en pickup. Den fungerer mye bedre til jakt og hyttebygging og passer generelt bedre til livsstilen min, sier Bjerkerud til VG.

Artikkelen fortsetter under bildet.



STOLT: Eilev Bjerkerud med nyanskaffelsen hjemme i Noresund. Foto: LIVE SKINNES

Han har ingen samvittighetskvaler for å selge også denne bilen.

– Forhandleren forventer ikke at jeg skal beholde den. De får markedsføring gjennom programmet. Det er en veldig fin bil, men ikke bilen for meg, sier dansevinneren og legger til at han ikke har hentet premien ennå heller.

Oppdatert? Får hjel av faren til å bygge «Farmen»-hytta

Følger «Farmen»

Han ble rikskjendis gjennom «Farmen» i fjor, og har fått med seg mye av årets sesong også.

– Faktisk er jeg litt småmisunnelig på deltagerne. Opplevelsen i seg selv er helt fantastisk.

– Hvem har du heiet på?

– Oddvar (Jenssen, red.anm.) var jo dyktig, og en skikkelig publikumsfavoritt. Men en verdig vinner er jo den som klarer å vinne, mener han.

Fikk du med deg? TV-seerne raste

DANSEPAR: Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya. Foto: Thomas Reisæter/ TV 2

Eilev er lærer, men jobber for tiden ikke som det. Han driver et hytteservicefirma sammen med en fetter og pendler mellom Noresund og Oslo. Og kanskje er det ikke siste gang han har figurert på skjermen.

– Det er moro med TV, særlig hvis det er et godt prosjekt man jobber med, innrømmer 27-åringen, som ikke har spikret planen etter jul.

– Jeg har noen få oppdrag i media, og det foreligger noen tilbud. Men jeg vet ikke helt hva det blir til.

Lest denne? Nå vil Eilev tilbake til bygda

Mer dans



Det som ikke er noen hemmelighet, er at han og Nadya trener litt dans fortsatt.

– Jeg ble helt bitt av basillen, og vi har noen danseoppdrag sammen på nyåret, forteller Bjerkerud.

«Farmen»-Magnhild: Har ennå ikke fått hele premien

GLEDESRUS: Eilev Bjerkerud omgitt av «Farmen»-programleder Gaute Grøtta Grav og «Farmen»-toer Marte Søreide. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Espen Lervaag ironiserte tidligere i høst over at Eilev Bjerkerud med sine to TV-triumfer kan fortsette å melke kua med flere realityshow. Lervaag la ut et fiktivt manus på Instagram.

Selv flirer dobbeltvinneren litt av det hele.

– Han er jo inne på noe. Det er mange som går igjen. Men jeg takker ikke ja til «Paradise Hotel», forsikrer 27-åringen.

Han er fortsatt singel. Pågangen fra fans og friere i sosiale medier har roet seg.

– Men det koker bra når ting står på. Det skal nok den nye «Farmen»-vinneren få merke.

Eilev var en villstyring: Fikk 14 cm lang kvist inn i hodet

Søndag arrangeres finalen i høstens «Farmen». En av disse står igjen som vinner.