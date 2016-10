Alexandra Kakurina og Glenn Jørgen Sandaker har ikke spist middag sammen siden august

Hver lørdag boltrer de seg med hver sin kjendis. Privat er Alexandra Kakurina (33) og Glenn Jørgen Sandaker (32) lykkelig forelsket i hverandre.

– Det er bra at dette ikke er en hjemme hos-reportasje. Vi har nesten ikke fått vasket klær, ryddet eller vannet blomster på over to måneder. Støvet ligger tykt sier en leende Kakurina når VG møter henne og samboeren på kafé i Oslo.

– Jeg vannet faktisk blomster i går, skyter Sandaker inn og får skryt fra en overrasket kjæreste.

Proffdanserne er begge i sin aller mest travle periode i året – «Skal vi danse»-boblen. De trener på spreng med hver sin partner, Kakurina med Alex Rosén (48) og Sandaker med Jenny Jenssen (52) (se alle årets dansepar). Ofte er de ikke hjemme i leiligheten i Moss før langt på natt, og som regel til ulike tider.

– Når den ene omsider returnerer, er den andre bevisstløs eller har allerede sovnet. Vi ser hverandre nesten aldri og har faktisk ikke hatt en fridag eller spist middag sammen siden august. Derfor er det litt etterlengtet kjærestetid når vi nå setter oss ned sammen med VG, sier Kakurina og tar hånden til samboeren.

DANSEPAR: Alex Rosén og Alexandra Kakurina. Foto: Fredrik Solstad , VG

Tause om romantikken



Det har aldri vært hemmelig at de to er kjærester. Men å snakke om det, er en annen sak. De to hadde vært gode venner og dansekolleger i fem år før de ble et par i 2009.

– I starten tenkte vi at det var viktig å fokusere på hverandre, siden forholdet var ferskt. Vi ville se hvordan det gikk. Fortsatt liker vi å holde privatlivet privat. Ingen av oss er spesielt glad i å være i sentrum, selv om vi trives på scenen. Da tar vi på oss en rolle, forklarer Kakurina, som flyttet fra Russland til Norge i 2004.

– Er dere beskjedne?

– Ja, vi er nok det. Ingen av oss er sånne som danser på bordet, smiler Sandaker.

Familietrio



Både Sandaker og Kakurina kan skilte med deltagelse i ni «Skal vi danse»-sesonger. Kakurina har også sittet som dommer ett år.

SØSTER: Marianne Sandaker og Petter Kristiansen. Foto: Fredrik Solstad , VG

Vunnet har de også. Kakurina gikk til topps med Kristian Ødegård (42) i 2006, mens Sandaker vant Superfinalen i 2008 med Mona Grudt (45). I tillegg inngår Sandakers søster, Marianne Sandaker (28), også i proffdansertroppen. Hun vant i 2011 med Atle Pettersen (27). I år danser hun med Petter «Katastrofe» Kristiansen (27).

Med andre ord er det rene familiebedriften hver lørdag. Men Kakurina og Sandaker nekter for at de er konkurrenter.

– Alle tre heier på hverandre, og vi er hverandres store støtte og inspirasjon. Vi kan stole på ærlige tilbakemeldinger, og vi unner hverandre seier. Det er kjendisene som konkurrerer. For oss er det jobb.

– Det er verre for resten av familien, forklarer Sandaker:

– Når to av oss er i danseduell, tenker familien at uansett hvordan det går, så ender det ikke bra. Det eneste positive er at de da slipper å stemme, ler han.

2006, 2008 OG 2011: Hele danseslekten har trofeer. F.v.: Kristian Ødegård, Alexandra Kakurina, Glenn Jørgen Sandaker, Mona Grudt, Marianne Sandaker og Atle Pettersen. Foto: SARA JOHANNESEN og FRODE HANSEN , vg

Ingen sjalusi



Sjalusi har aldri vært et problem, selv om de hver høst tilbringer aller mest tid med hver sin kjendis fremfor hverandre.

DANSEPAR: Glenn Jørgen Sandaker og Jenny Jenssen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Heldigvis er ingen av oss av den sjalu typen. Det er sikkert mye av grunnen til at vi har det så bra. Som proffdanser er tett kroppskontakt dagligdags. Vi er trygge på hverandre og inkluderer alltid tidlig partnerne til kjendisene vi danser med for at også de skal føle seg trygge. Uansett er det ikke veldig romantisk å jobbe beinhardt og bli mast på mange timer hver dag, mener Kakurina.

Det Sandaker setter aller mest pris på hos kjæresten, er at hun er ærlig.

– Alexandra er den jeg stoler mest på i hele verden. Vi krangler aldri. I tillegg er hun veldig snill og omtenksom.

– Nå blir jeg rørt, sier Kakurina, som på sin side hyller samboeren fordi han alltid stiller opp.

– Uansett hvordan jeg har det, er han der for meg. Og så finnes det ikke den ting han ikke kan, enten det gjelder bil, snekring eller matlaging. Og det Glenn Jørgen ikke kan, googler han seg frem til. Jeg blir nesten litt hjelpeløs fordi han er så flink til alt.

Ekteskap og familieforøkelse haster ikke.

– Vi er så praktiske av oss og tenker om bryllup at det er litt bortkastet tid og penger. Det tullet har vi ikke tid til, ler Kakurina.

EKTE DANSEPAR: Glenn Jørgen Sandaker og Alexandra Kakurina. Foto: Janne Moller-hansen , VG

– Men vi snakker om hva vi skal gjøre når vi er pensjonister. Siden vi selv er så barnslige, tenker vi heller ikke på barn ennå. Det får bli siden.

Ekstrem lidenskap



Utenom «Skal vi danse» jobber paret sammen om dans, men også hver for seg. I tillegg driver Sandaker egen trafikkskole i Moss, mens Kakurina holder dansekurs og treningsreiser. Når de ikke slapper av med film eller TV-serie, besøker de gjerne fornøyelsesparker.

– Vi synes det er veldig gøy med karuseller, og jo mer ekstreme, dess bedre. Målet er å besøke de største og villeste karusellene i verden. Men når det er sagt, trenger vi ikke mye stæsj for å ha det fint sammen. Vi setter like stor pris på å ta en kaffe sammen på bensinstasjonen som å spise middag på en fancy restaurant.

